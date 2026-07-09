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Emma Nolde vince la Targa Tenco per Miglior Canzone con “Quello che deve essere sarà”

La cantautrice toscana Emma Nolde impegnata in un lungo tour estivo sarà in concerto martedì 14 luglio al Men/Go Music Fest di Arezzo

/ Costanza Baldini
Emma Nolde

La cantautrice toscana Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco per Miglior Canzone Singola con il brano “Quello che deve essere sarà”.

Prima di questo riconoscimento è già stata due volte finalista delle Targhe Tenco, nel 2021 per il titolo di Miglior Opera Prima con “Toccaterra” e nel 2025 per Miglior Album Assoluto con “NUOVOSPAZIOTEMPO”.

Lo scorso anno ne ha aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando “Lontano, lontano” di Luigi Tenco, ruolo che in passato è spettato ad artisti del calibro di Diodato, Madame, Elisa, Ornella Vanoni e Pino Daniele.

Questa canzone è una lettera a me stessa, dove mi sprono ad affrontare la cosa più difficile di tutte: accettare di non avere una lista di obiettivi

“Quello che deve essere sarà” è una riflessione lucida di chi, attraversando i propri vent’anni, si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita,  accettando l’imprevedibilità di ciò che ci accade.

“Per me e molti come me la cosa più complicata è non complicare. – ha raccontato Emma – Così sono partita da un’immagine che ho letto in un libro di Chandra Livia Candiani per scrivere una canzone in cui la batteria è dritta e le parole sono parole che mangiamo, una semplicità che non mira a stupire a tutti i costi. Arrivati a fine anno iniziamo a fare le solite liste di promesse lontane. Ci promettiamo sempre cose impossibili, tipo leggere quarantasette libri in un anno, tornare a fare sport, iscriverci a qualche corso e così via. Tutte cose che ci fanno sentire a posto con gli altri, ma non per forza nel posto dove vorremmo essere. Questa canzone è una lettera a me stessa, dove mi sprono ad affrontare la cosa più difficile di tutte: accettare di non avere una lista di obiettivi. È strano trattarsi come aziende che fanno i resoconti di fine anno. Più andiamo avanti e più sarà importante smettere di competere con le macchine per giocare, invece, il gioco degli esseri umani. Una macchina senza un comando non funziona, noi sì. Funzioniamo anche senza tutti questi paletti e forse stiamo meglio. Occorre accettare che non possiamo prevedere né controllare tutto”.

Il video di “Quello che deve essere sarà” di Emma Nolde

Il tour estivo di Emma Nolde

14 luglio – Arezzo – Men/Go Music Festival
18 luglio – Castelleone di Suasa (AN) – Incanto Marche
22 luglio – Genova – Balena Festival
25 luglio – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle
30 luglio – Siracusa – D come Dannate ingenue, con Carmen Consoli c/o Teatro Greco
31 luglio – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee
12 agosto – Budapest (HU) – Sziget Festival
17 agosto – Barletta – Jova Summer Party 2026
30 settembre – Milano – Santeria Toscana – NUOVA DATA

Emma Nolde

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