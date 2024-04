Esperti da tutto il mondo in Toscana per il Festival della Robotica

robot

Tra aprile e giugno in molte città della Toscana arriveranno dibattiti, presentazioni, seminari, conferenze, proiezioni cinematografiche, laboratori interattivi, sfide scientifiche grazie al Festival della Robotica.

Il programma è pensato in grado di catturare l’attenzione di un pubblico ampio, composto sia da addetti ai lavori, sia da persone che vogliono conoscere meglio l’impatto della robotica e dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea.

Le tematiche affrontate saranno molte: ingegneria, medicina, chirurgia, industria, cultura, cinema (con il Pisa Robot Film Festival), etica, formazione, arte, agricoltura.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito proprio per raggiungere un pubblico più vasto possibile.

A giudizio del presidente della Regione Toscana il Festival della Robotica si pone come uno dei più importanti eventi di divulgazione scientifica e Pisa ne è la sede ideale. Molti eventi della manifestazione si svolgeranno anche in altre città toscane, da San Giuliano Terme a San Casciano Val di Pesa, da Firenze a Livorno e Viareggio. Tanto che, secondo il presidente, si può parlare di un vero e proprio ‘Festival diffuso’ il cui interesse e la cui qualità richiameranno l’attenzione non solo del grande pubblico, ma anche di studentesse e studenti delle scuole medie superiori e delle università: un programma di iniziative che va a completo merito degli organizzatori, ai quali il presidente della Regione rivolge i suoi complimenti.

Robotica – © Scuola Sant’Anna di Pisa

Il programma del Festival della robotica

Il debutto è previsto per lunedì 29 e martedì 30 aprile presso l’Agrifiera, a San Giuliano Terme (Pisa), durante l’evento organizzato insieme al Comune di San Giuliano Terme, per mostrare quale supporto possa fornire la robotica all’agricoltura, con un aumento della produttività e una sempre maggiore attenzione all’ambiente.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, il Festival della Robotica vive i suoi tre giorni più intensi a Pisa, nelle sedi di Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Cinema Arsenale, Canale dei Navicelli, Unione Industriale Pisana.

Venerdì 10 maggio il Festival della Robotica si sposta a San Casciano Val di Pesa (Firenze), presso l’azienda Villa Mangiacane, per presentare lo stato dell’arte delle soluzioni digitali e robotiche per la gestione dei vigneti, con particolare riferimento alle tecnologie in grado di mitigare le criticità legate ai cambiamenti climatici. In agenda interventi e dimostrazioni di docenti di università toscane, per presentare le opportunità legate all’innovazione in agricoltura.

Venerdì 17 e sabato 18 maggio la manifestazione arriva nella sede della Giunta Regionale Toscana, a Palazzo Strozzi Sacrati, nel cuore di Firenze, per unire arte e realtà virtuale e immersiva. “Arte nel Metaverso” – questo il titolo del convegno– presenta i primi tentativi tecnologici e artistici nell’ambito di questo mondo virtuale, anche attraverso una mostra di alcune opere, realizzate da artisti e tecnologi, installate nelle sale del Palazzo.

Domenica 19 e lunedì 20 maggio il Festival approda a Livorno, in Fortezza Vecchia, per un focus sulla robotica marina, per riflettere sul contributo che può dare nell’incrementare e rendere più sicuri traffici marini e movimenti logistici nelle aree portuali.

Il Festival della Robotica si concluderà al Circolo Nautico di Viareggio tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, in concomitanza della regata velica Viareggio Bastia Viareggio, con un focus sulla robotica marina e, in particolare, quella da diporto, per mettere in contatto il mondo della ricerca universitaria e delle aziende nautiche.

Giocando a scacchi con il robot avatar Sully – © Francesca Gattai

Il Festival della Robotica a Pisa dal 24 al 26 maggio

Il Festival della robotica farà tappa a Pisa dal 24 al 26 maggio e ospiterà esperti internazionali.

Il programma si aprirà con due eventi: il primo, nel pomeriggio del 24 maggio, sarà un dibattito pubblico sui grandi temi della sicurezza, della pace, della sostenibilità ecologica, del lavoro nell’era dei robot; l’altro, di sera, consisterà in un’esibizione di tecnologie robotiche indossabile per la vita di tutti i giorni e lo sport.

Arte, cultura, cinema, medicina, ingegneria, economia con l’aggiunta quest’anno di mare ed enologia, i settori portanti: per ciascuno il Festival presenta risultati e ambizioni della ricerca nell’innovazione declinata come robotica e intelligenza artificiale.

Tra gli ospiti Oussama Khatib, docente della Stanford University, ‘padre’ di OceanOne che cambierà in modo radicale l’esplorazione degli abissi marini: il 25 maggio commenterà la proiezione del docufilm OceanRace insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’Università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna.

“Il Festival della Robotica che stiamo preparando vuole arrivare ad attrarre strati sempre maggiori della cittadinanza – spiega il direttore scientifico del Festival Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care che lo organizza – ampliando il numero delle aree tematiche e andando a sviluppare il tema dell’innovazione anche nei contesti territoriali dove queste attività si svolgono. Lo faremo dando la parola a esperti di fama internazionale e faremo in modo che i visitatori possano interagire sia con gli esperti, sia con i robot e i loro simulatori in esposizione. Costruiremo un ‘training village’ con i simulatori dei robot chirurgici e chiunque potrà sedere alla consolle come fa il chirurgo. Affronteremo temi come la robotica aerospaziale, il riutilizzo del cibo, gli animaloidi per il monitoraggio ambientale e ospiteremo scolaresche per mostrare droni subacquei, ma anche film cult sulla robotica e sull’intelligenza artificiale, sui quali potranno discutere con docenti esperti di cinema e di tecnologie”.