Fondazione Mps, Daniele Magrini entra nella deputazione generale

Daniele Magrini

Il giornalista Daniele Magrini entra nella deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena come rappresentante della Regione Toscana, dopo la scomparsa del componente Paolo Chiappini. Lo ha deciso il Consiglio regionale della Toscana.

“Una scelta – ha commentato il consigliere regionale Simone Bezzini – che valorizza una figura di grande esperienza, profondamente legata a Siena e, allo stesso tempo, alla dimensione regionale. Nel corso della sua lunga attività professionale, Magrini ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo dell’informazione e della comunicazione, della cultura e della promozione della Toscana, accompagnando le trasformazioni prodotte dalle nuove tecnologie e dai nuovi linguaggi: un percorso che lo ha portato a lavorare alla valorizzazione della Toscana anche in contesti internazionali”

“Credo quindi – ha aggiunto Bezzini – che abbia competenze, sensibilità e una conoscenza della realtà regionale e del territorio per offrire un contributo prezioso alle attività della Fondazione Monte dei Paschi. La sua nomina assume inoltre un significato particolare dopo la scomparsa di Paolo Chiappini, che ha ricoperto questo incarico con grande serietà, competenza e impegno e che ricordo con grande stima e affetto. C’è un filo che lega le loro esperienze: Daniele è stato direttore di intoscana.it il portale di informazione nato all’interno di Fondazione Sistema Toscana, la realtà che Paolo guidava fino a pochi mesi fa. In un certo senso è quindi una scelta che tiene viva anche la sua memoria”.

L’assemblea toscana ha inoltre espresso parere favorevole alla nomina di Paolo Solimeno, Antonio Olmi e Annick Magnier come Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, come si legge sul sito, ha come missione: “Promuovere e supportare lo sviluppo socio-economico del Territorio e della Comunità di riferimento in una prospettiva di benessere diffuso e sostenibile, con un ruolo propositivo ed aggregante, grazie alla capacità di mettere al servizio delle Istituzioni, degli enti e delle imprese risorse, conoscenze e progettazioni innovative, in dinamiche di rete”.