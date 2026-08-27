Il Festival Suoni e Colori torna con “Controcanto”: sette appuntamenti tra musica e teatro

Ferrradini

Sette appuntamenti, luoghi storici del Valdarno e un cartellone costruito sulle voci fuori dagli schemi.

Dal 30 agosto al 13 settembre Rignano sull’Arno ospita la 37esima edizione del Festival Suoni e Colori in Toscana, una delle rassegne più longeve della Toscana.

Dal Castello di Volognano a Torre a Cona, da Villa Pitiana alla Pieve di San Leolino, ogni spettacolo sarà anche un’occasione per scoprire luoghi poco conosciuti,

Il titolo dell’edizione 2026 è Controcanto: una voce che si discosta dalla melodia principale, ma continua a dialogare con essa. È il filo conduttore di spettacoli e artisti che hanno scelto percorsi originali, spesso lontani dalle strade più prevedibili.

“Ogni edizione nasce da un ascolto – spiega il direttore artistico Fabrizio Checcacci – Quest’anno ci siamo accorti che gli artisti che ci interessava portare a Rignano avevano tutti, ciascuno a modo suo, preso una strada laterale rispetto a quella prevista per loro. Controcanto è il nome che abbiamo dato a questa scoperta: non un tema imposto al programma, ma qualcosa che il programma stesso ci ha suggerito, spettacolo dopo spettacolo”.

Tutti gli spettacoli

Ad aprire il festival, domenica 30 agosto, sarà Automobili e altre storie, spettacolo di Fabrizio Checcacci. Attraverso il testo di Fabio Fantini, la rappresentazione ripercorre il triennio 1973-1976, quando Lucio Dalla collaborò con il poeta e intellettuale Roberto Roversi.

Martedì 1 settembre il festival renderà omaggio a Édith Piaf con il recital Edith Giovanna Gasson alias Piaf, interpretato da Anna Maria Castelli alla voce e Thomas Sinigaglia alla fisarmonica. Lo spettacolo attraversa l’universo della grande interprete francese, tra amore, dolore, fragilità e speranza.

Venerdì 4 settembre arriverà a Rignano Marco Ferradini, accompagnato dalla figlia Charlotte. Il concerto partirà dal successo di Teorema per ripercorrere l’intera carriera del cantautore.Nel programma anche la collaborazione con Herbert Pagani e il progetto La mia generazione, realizzato insieme a numerosi protagonisti della musica italiana.

Martedì 8 settembre, a Villa Pitiana, spazio al jazz con il Nico Gori Young Lions Quartet. Il quartetto proporrà brani della tradizione jazzistica americana, composizioni originali e incursioni nella musica sudamericana, tra choro e bossa nova.

Giovedì 10 settembre sarà la volta del teatro con Le vie del Buddha di Stefano Sabelli, nato da un viaggio in Afghanistan compiuto nel 2001. Al centro del racconto ci sono la valle di Bamiyan e la distruzione dei giganteschi Buddha scolpiti nella roccia da parte dei talebani. Il recital intreccia testimonianza, memoria, fotografie e musica dal vivo, affrontando il tema ancora drammaticamente attuale della distruzione del patrimonio culturale.

Il festival si avvierà alla conclusione con due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino.

Sabato 12 settembre, a Torre a Cona, andrà in scena The Verdi Game – Tutto nel mondo è burla!, spettacolo di prosa e opera lirica dedicato a Giuseppe Verdi e prodotto da Venti Lucenti.

Domenica 13 settembre, nella millenaria Pieve di San Leolino, chiuderà il festival Arie d’Opera, concerto degli allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Il programma in sintesi

Domenica 30 agosto, ore 21.15

Sala Iris, Cellai – Rignano sull’Arno

Automobili e altre storie. Omaggio alla collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, con Fabrizio Checcacci.

Martedì 1 settembre, ore 21.15

Castello di Volognano – Rignano sull’Arno

Edith Giovanna Gasson alias Piaf

Con Anna Maria Castelli e Thomas Sinigaglia.

Venerdì 4 settembre, ore 21.15

Fattoria Il Palagio – Rignano sull’Arno

Marco Ferradini in concerto con Charlotte Ferradini

Martedì 8 settembre, ore 21.15

Villa Pitiana – Reggello

Nico Gori Young Lions Quartet con Nico Gori, Sergio Aloisio Rizzo, Francesco Tino e Simone Brilli.

Giovedì 10 settembre, ore 21.15

Sala Iris, Cellai – Rignano sull’Arno

Le vie del Buddha di Stefano Sabelli, con musiche dal vivo di Giuseppe Spedino Moffa.

Sabato 12 settembre, ore 21.15

Torre a Cona – Rignano sull’Arno

The Verdi Game – Tutto nel mondo è burla!

Spettacolo del Maggio Musicale Fiorentino, testo e regia di Manu Lalli, produzione Venti Lucenti.

Ingresso libero.

Domenica 13 settembre, ore 18.30

Pieve di San Leolino – Rignano sull’Arno

Arie d’Opera Concerto degli allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Ingresso libero.

Per gli altri spettacoli il biglietto è di 14 euro, comprensivo della cena a buffet, e di 12 euro per gli over 65.

Prevendite su TicketOne. Prenotazioni: prenotazioni@macchinadelsuono.it.