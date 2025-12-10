Gli “Szopki” i Presepi di Cracovia illuminano la chiesa di Santa Felicita a Firenze

Presepe di Cracovia

Fino al 6 gennaio, la Chiesa di Santa Felicita a Firenze ospita i celebri Presepi di Cracovia, Patrimonio Unesco dal 2018.

Le scenografiche creazioni, che uniscono architettura cittadina e scene della Natività, sono esposte in occasione dei 40 anni dal patto di amicizia tra Firenze e Cracovia.

Questi iconici Presepi sono vere e proprie opere d’arte scenografiche che fondono l’architettura storica di Cracovia con la magia del Natale.

La vicesindaca Paola Galgani ha sottolineato il valore profondo di questo anniversario: “Quando nel 1985 fu firmato il Patto, non si posero solo delle firme, ma si gettarono le basi di un dialogo umano, culturale e civico fondato su valori condivisi: la centralità dell’arte, la tutela della storia e il valore della memoria europea. Accogliere questi Szopki a Firenze significa intrecciare due identità, due sensibilità, due tradizioni. È un modo per rafforzare, dopo quarant’anni, il nostro impegno per la pace, il dialogo e un’Europa di scambio e rispetto.”

Il Console Generale di Polonia Bartosz Skwarczyński ha descritto il fascino di queste opere: “Le Szopki di Cracovia sono Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Non sono comuni presepi, ma straordinarie opere che celebrano la Natività rendendo al contempo omaggio alla bellezza della nostra città. In occasione di questi 40 anni di amicizia, siamo onorati di esporre 10 esemplari rappresentativi di diversi volumi e fattura, in questa storica Chiesa di Santa Felicita, un luogo che è già custode di assoluti capolavori.”

L’iniziativa, che si protrarrà fino all’Epifania, è promossa dal Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana, in collaborazione con il Museo di Cracovia, l’Istituto Polacco di Roma, l’Ambasciata di Polonia e il Comune di Firenze.