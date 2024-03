I 250 anni della Guardia di Finanza: la Toscana celebra l’anniversario

Guardia di Finanza Toscana

Da Firenze all’Isola d’Elba, passando per ognuna delle province della Toscana: le celebrazioni del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza coinvolgono tutta la regione con un calendario di eventi che prevede non solo celebrazioni, ma soprattutto eventi di divulgazione. Tante occasioni per far conoscere tutte le attività del Corpo che non sono solo di polizia economica e finanziaria – come ha precisato il Comandante regionale, Generale di Divisione, Giuseppe Magliocco nel corso della presentazione – ma anche di supporto alla popolazione.

GenD Giuseppe Magliocco

Un’anniversario che vede la stretta partecipazione della Regione Toscana e degli enti locali, allargando anche alle categorie economiche, professionali, alle associazioni e soprattutto ai cittadini. Momenti di riflessione e di approfondimento per rimarcare il valore della legalità in ogni campo, perché, come ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, “solo nella legalità è possibile lo sviluppo delle comunità e la piena espressione delle tante eccellenze che il sistema produttivo toscano può esprimere. In un’economia florida il rischio di infiltrazioni è sempre in agguato ed è per questo che l’azione quotidiana delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza rappresenta un presidio per tutti i toscani. Ringrazio il Comandante Regionale, il Generale di Divisione Giuseppe Magliocco. Con piacere e con orgoglio la Regione partecipa agli eventi organizzati su tutto il territorio, che saranno occasione di approfondimento su tematiche legate alla nostra economia, ma anche di interesse storico e culturale”.

Il programma

Primo appuntamento a Firenze, la mattina di giovedì 28 marzo, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con il convegno dal titolo: “Valorizzazione dell’economia toscana”, finalizzato a valorizzare il ruolo del Corpo nella tutela dei distretti industriali e del comparto agroalimentare della regione.

Guardia di Finanza della Toscana

Il successivo mercoledì 10 aprile, sull’Isola d’Elba, si svolgerà tutta una serie di attività finalizzate a valorizzare la storia della Guardia di Finanza in relazione alla figura di Napoleone Bonaparte e alla rievocazione della Legione Truppe Leggere, antesignana del Corpo di oggi. Sono in programma un convegno a “Villa San Martino” a Portoferraio, poi la cerimonia di riconsegna di tre api bronzee, a suo tempo trafugate dal sito museale napoleonico elbano, e la rievocazione storica della battagli di Mondovì del 1796. Ci sarà anche una mostra sulla presenza di Napoleone in Toscana, aperta al pubblico fino al 12 aprile 2024, con l’esposizione di una parte della “Collezione Alberto Predieri” di soldatini di piombo nonché di filmati, opere d’arte e documenti. Saranno presenti sull’Isola unità navali della Guardia di Finanza a disposizione per la visita da parte della cittadinanza.

Mercoledì 17 aprile, presso il Palazzo Comunale di Prato, si svolgeranno la Cerimonia di conferimento del riconoscimento, al Corpo della Guardia di Finanza, della “Cittadinanza Onoraria” di Prato e la concessione, al Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, Gen. C.A. Fabrizio Cuneo, del “Gigliato d’Oro”.

Giovedì 23 maggio, presso il Palazzo “Guadagni Strozzi Sacrati” sede della Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, verrà presentata una pubblicazione di carattere storico dal titolo “La Guardia di Finanza per la Toscana … ieri, oggi è domani”. Al termine della presentazione è prevista l’apertura della mostra, visitabile fino al 24 giugno, con l’esposizione di divise storiche e cimeli del Corpo, e, all’esterno, di auto e moto storiche e di un mezzo aereo messo a disposizione dal Museo storico della Guardia di Finanza.

Qui è possibile concultare il programma completo