I Nu Genea inaugurano il Lattexplus Festival 2026: tre appuntamenti tra elettronica, live music e club culture

Nu Genea

Torna a Firenze il Lattexplus Festival con tre appuntamenti tra la Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l’Anfiteatro delle Cascine “Ernesto De Pascale”, che metteranno in dialogo elettronica, groove mediterraneo, italo disco e live performance.

La Cavea del Teatro del Maggio Musicale, luogo simbolo della grande tradizione musicale fiorentina, diventerà scenario per sonorità proiettate nel futuro con i Nu Genea per un concerto già sold out.

All’Anfiteatro delle Cascine gli altri due appuntamenti che vedranno sul palco una nuova scena italiana sempre più protagonista anche a livello internazionale.

“LATTEXPLUS è una realtà culturale capace di proporre linguaggi contemporanei e occasioni di partecipazione molto apprezzate dal pubblico più giovane. Siamo felici che anche quest’anno faccia parte dell’Estate Fiorentina, il grande cartellone su cui il Comune investe con convinzione per portare cultura diffusa, creatività e socialità in tutta la città. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere Firenze una città viva, aperta e capace di parlare a pubblici diversi attraverso esperienze culturali innovative e inclusive” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini.

MACE

Tutti i concerti

Il primo appuntamento è in programma sabato 30 maggio 2026 alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Nu Genea Live Band, per una serata già sold out. Il progetto dei producer e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina è oggi tra i nomi italiani più riconosciuti a livello internazionale, grazie a un sound che unisce disco, funk, jazz, elettronica e influenze mediterranee. Dopo il successo di Nuova Napoli e Bar Mediterraneo, Nu Genea torna con People of the Moon, nuovo album uscito in digitale il 1° maggio 2026 su NG Records e atteso in formato vinile e CD il 30 luglio. Cantato in napoletano, arabo, inglese, spagnolo e portoghese, il disco conferma la capacità del duo di costruire un linguaggio globale a partire dal groove e dalle contaminazioni culturali del Mediterraneo.

Venerdì 17 luglio 2026, il festival si sposta all’Anfiteatro delle Cascine “Ernesto De Pascale” con una line up che mette insieme tre traiettorie della nuova scena italiana: MACE, okgiorgio e Fenoaltea. MACE, producer, dj e compositore multiplatino, è tra le figure che più hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra pop, elettronica e ricerca sonora in Italia, affiancando al lavoro in studio un percorso artistico personale fatto di ambient, club culture e performance immersive. Accanto a lui, okgiorgio, producer, musicista e autore capace di mescolare elettronica, cantautorato contemporaneo e sonorità dance in uno stile riconoscibile, e Fenoaltea, giovane producer e dj che attraversa house, club music, indie-tronica e sperimentazione sonora. Nel suo recente lavoro Ti fa ballari e ti fa chianciri, Fenoaltea racconta Palermo attraverso un paesaggio elettronico che alterna pulsazione da dancefloor, malinconia e field recording urbano.

La chiusura è affidata a sabato 12 settembre 2026, ancora alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con Ciao. Discoteca Italiana e Mind Enterprises live. Ciao. Discoteca Italiana è un progetto dedicato alla riscoperta e reinterpretazione della tradizione dance italiana, tra immaginario pop, italo disco e club culture contemporanea. Mind Enterprises, progetto di Andrea Tirone, porta invece sul palco una visione ironica, teatrale e visionaria dell’italo disco, del funk e dell’elettronica contemporanea, con un live show dal forte impatto performativo e internazionale.

Programma

Sabato 30 maggio 2026

Cavea – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze

Nu Genea Live Band

Apertura porte: ore 19:00

Venerdì 17 luglio 2026

Anfiteatro delle Cascine “Ernesto De Pascale”, Firenze

MACE / okgiorgio / Fenoaltea

Apertura porte: ore 19:00

Sabato 12 settembre 2026

Cavea – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze

Ciao. Discoteca Italiana + Mind Enterprises live

Apertura porte: ore 19:00

Lattexplus