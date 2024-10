I Simple Minds per la prima volta in concerto al Lucca Summer Festival

Simple Minds - © https://www.facebook.com/simpleminds

Sono i Simple Minds il secondo nome svelato del cartellone di Lucca Summer Festival 2025 che saranno in concerto il 24 luglio in piazza Napoleone.

Si tratterà di un esordio assoluto sul palco di Lucca per la band scozzese che ha annunciato una serie di spettacoli estivi per il 2025 in seguito al grande successo del loro Tour Mondiale 2024 – il più grande dalla tournée del 1985 .

Durante l’ultimo anno, i Simple Minds hanno infatti suonato davanti a circa un milione di persone in tutto il mondo. La richiesta per vedere la band esibirsi con i loro brani più noti, tra cui ‘Promised You a Miracle’, ‘Glittering Prize’, ‘Someone Somewhere in Summertime’, ‘Waterfront’, ‘Alive and Kicking’, ‘All The Things She Said’, ‘Sanctify Yourself’, ‘Don’t You Forget About Me’, ‘Mandela Day’, ‘Belfast Child’ e ‘See The Lights’, è cresciuta di anno in anno, con la band acclamata come uno dei migliori gruppi live della loro generazione.

Avendo venduto oltre 60 milioni di album e ottenuto numeri uno in tutto il mondo, i Simple Minds non sono solo diventati un gruppo live imperdibile, ma hanno anche ritrovato la magia che li ha resi una forza artistica nei primi anni, venendo citati da numerosi artisti più giovani.

Il loro album più recente e acclamato dalla critica, ‘Direction of the Heart’, ha raggiunto il numero 4 nella classifica degli album del Regno Unito ed è entrato nella top 10 di vari altri Paesi.

“Siamo entusiasti e motivati dalla reazione travolgente ricevuta durante il nostro tour 2024. I Simple Minds sono già pronti a creare ancora più ‘magia dal vivo’ la prossima estate. Speriamo di vedervi lì” ha dichiarato Jim Kerr



Simple Minds: oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo

Formati negli anni settanta e chiamati così ispirandosi a un verso – ‘ so simple minded’ – del singolo iconico di David Bowie del 1972, The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati una delle band più di successo mai uscite dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

Hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche sia in Europa che negli Stati Uniti e collezionando cinque album numero uno nel Regno Unito, tra cui Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione live Live In The City Of Light (1987) e alla raccolta Glittering Prize 81/92.

Hanno ricevuto il Q Awards Lifetime Achievement e ottenuto il plauso universale della critica per i loro recenti album. Big Music del 2015 è stato descritto dalla rivista MOJO come “il loro miglior album degli ultimi 30 anni”, e Walk Between Worlds del 2018 ha segnato la loro tournée più ampia negli Stati Uniti, mentre Direction Of The Heart del 2022 è entrato al quarto posto della classifica nel Regno Unito.

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Erik Ljunggren (tastiere), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).