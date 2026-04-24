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Al via il tour in bicicletta di Jovanotti per il Jova Summer Party: “Un’emozione cantare a Roma prima dei miei 60 anni”

L’artista a settembre riceverà la Lupa Capitolina. Il suo tour estivo, che parte il 7 agosto da Olbia e si conclude al Circo Massimo il 12 e 13 setembre, sarà una festa su due ruote tra un concerto e l’altro

/ Ilaria Giannini
Jovanotti presenta a Roma il Jova Summer Party 2026 - © Comune di Roma

Un tour in bicicletta che tra un concerto e l’altro attraverserà l’Italia, come una festa itinerante su due ruote. È questa l’idea del Jova Giro, che unirà tutte le tappe del Jova Summer Party 2026, presentato ieri da Jovanotti al Campidoglio insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, perché il tour partirà proprio dalla capitale il 7 agosto, per il primo concerto a Olbia, e sempre qui si concluderà con i due live finali il 12 e 13 settembre al Circo Massimo.

Il legame di Jovanotti con Roma: riceverà la Lupa Capitolina

“Su Roma ho solo bei ricordi e un po’ di nostalgia. Io sono nato a Roma e sono cresciuto qui fino a 19 anni, poi sono andato a Milano e a volte, invecchiando come si dice, ho un po’ il rammarico di non aver fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante avere un luogo di riferimento poi diventa importante, penso a Venditti, a Dalla con Bologna” ha detto Jovanotti, che da anni vive stabilimente a Cortona, città d’origine della sua famiglia che ha frequantato sin da quando era piccolo.

Jovanotti poi ha ricordato l’infanzia a Porta Cavalleggeri con le incursioni al Vaticano, dove lavorava il padre, e poi l’adolescenza come dj. “La mia Roma è quasi poetica per certi versi, addirittura a volte assomiglia più a un fumetto che a una poesia: questo ragazzino ce l’ho ancora dentro e quindi l’idea di venire qua a festeggiare pochi giorni prima dei miei 60 anni (che compirà il 27 settembre, ndr) nella città dove tutto è cominciato, mi emoziona molto. Quindi cercherò di fare qualcosa di veramente bello, ce la metterò tutta, vorrei anche che queste due feste fossero un po’ romane, per cui mi piacerebbe anche invitare a condividere il palco con me dei colleghi che abbiano un legame con Roma.”

Il sindaco Gualtieri ha colto l’occasione della presentazione di ieri per un grande annuncio. “Siamo onorati che Lorenzo abbia scelto il Campidoglio per presentare il Jova Giro – ha detto Gualtieri – è un artista straordinario, sono contento che abbia ricordato la sua romanità, si è formato qui, è cresciuto qui. Siamo felici che quella Roma straordinaria, delle Estati romane di Nicolini, degli anni Settanta, abbia cresciuto Lorenzo. Per tutte queste ragioni e perchè è uno dei più grandi artisti italiani del nostro secolo, che sforna capolavori a ripetizione, a settembre in prossimità dei concerti riceverà la Lupa Capitolina“.

La Lupa Capitoloina è la massima onorificenza conferita dal Comune di Roma a personaggi che si sono distinti nel campo della cultura, dell’arte, del cinema, della musica, dello sport o per meriti sociali.“Ricevere la Lupa – ha commentato l’artista – è un onore enorme, grandissimo. Mi fa immensamente piacere.”

Il Jova Summer Party su due ruote

Le altre location del tour estivo di Jovanotti saranno il Montesilvano Music Arena, in provincia di Pescara, il 12 agosto, poi Barletta il 17 agosto, il Calabria Music Arena a Catanzaro il 22 agosto, Palermo il 29 e 30 agosto e l’Ippodromo di Agnano a Napoli il 5 settembre.

Il Jova Giro quindi si svilupperà tra l’Appennino, il Gran Sasso, la Calabria e la Sicilia per poi risalire lungo la costa tirrenica fino a Roma per i due concerti finali. Sarà un viaggio a pedali insieme a un gruppo di amici, tra cui anche ex ciclisti e artisti e Jovanotti è contento di stimolare così anche il cicloturismo. “È bello raccontare questo nuovo modo di fare turismo attraverso le piste ciclabili su cui le regioni stanno investendo – ha detto l’artista – il turismo in bicicletta sta crescendo molto, è un turismo lento, per cui è anche utile dal punto di vista economico, perché le persone magari sostano anche nei piccoli centri, non solamente nelle classiche tappe turistiche”.

L’idea del Jova Giro nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Inoltre dopo il successo di “Poesie da spiaggia” (2022), Lorenzo rinnova la collaborazione con Nicola Crocetti in una nuova antologia, “Poesie da viaggio”, in uscita il 5 maggio per Feltrinelli.

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