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InCanto 2026: a sesto Fiorentino sessant’anni di memoria viva, voci che raccontano il presente

Dal 1 maggio al 29 giugno all’Istituto Ernesto De Martino la storica rassegna di canto di tradizione orale propone sette appuntamenti tra concerti, spettacoli, teatro, libri e incontri, in un dialogo continuo tra memoria e contemporaneità

/ Redazione
Ginevra Di Marco

Dal 1° maggio Sesto Fiorentino torna a risuonare con InCanto, la storica rassegna dedicata al canto di tradizione orale e alle nuove forme di espressività promossa dall’Istituto Ernesto de Martino.

Giunta alla sua XXXI edizione – un traguardo che si intreccia con i 60 anni di attività dell’Istituto – la manifestazione propone sette appuntamenti tra concerti, spettacoli, teatro, libri e incontri, costruendo un dialogo continuo tra memoria e contemporaneità.

Un percorso culturale che mette in relazione le voci che hanno fatto la storia dell’Istituto con le urgenze e le trasformazioni del presente, restituendo al canto il suo ruolo più profondo: quello di strumento vivo di racconto, identità e cambiamento.

Il programma

InCanto si apre con la grande Festa del 1° maggio che in questa occasione celebra i sessant’anni dalla fondazione dell’Istituto. Diventato ormai un appuntamento imperdibile che unisce passione, socialità e consapevolezza, si svolgerà in tutta la giornata a partire dalle ore 12:00 con la musica e i canti di Banda Putiferio, Coro di Canto Popolare di Cecina, Coro I Giorni Cantati, Riccardo Dodi, Daniele Goldoni, Le Cantore (Angela Batoni, Lisetta Luchini e Chiara Riondino), e Ginevra Di Marco insieme a Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli. In programma gli interventi della Vicesindaca di Sesto Fiorentino, Claudia Pecchioli, di Nancy Bailey (Movimento No Kings Italia) e di un rappresentante del Collettivo Fabbrica GKN. (ingresso libero)

Sabato 16 maggio alle 17:30, Claudia Bartoli presenta il suo libro “La rabbia, la dignità, il coraggio. Tre racconti sul lavoro” (Edifir, 2025). Fotografia, memoria e impegno civile in un racconto che attraversa mezzo secolo di storia del lavoro industriale italiano. Dalla Fonderia delle Cure tra Firenze e Scandicci negli anni Settanta, alla cartiera di La Lima, paese interamente plasmato dal ritmo della fabbrica, fino alla recente vicenda della GKN di Campi Bisenzio, il volume documenta la continuità delle battaglie per il lavoro, la dignità e i diritti. Ne parleranno con l’autrice: Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza Fosdinovo), Stefano Arrighetti (Istituto Ernesto de Martino). (ingresso libero) Alle 21:15, chiude la giornata il concerto di Banda Popolare dell’Emilia Rossa. Gruppo proletario formatosi nel 2011, suona musica “internazionalista” con l’intento di fare politica e ricreare coscienza di classe attraverso la musica.

Banda popolare dell’Emilia rossa

Sabato 30 maggio arriva a Sesto Fiorentino FUCKSIA, la band italo-brasiliana transfemminista e queer formata da Marianna Mona Oliboni, Marzia Stano e Poppy Pellegrini. Una combinazione perfetta tra attitudine punk, ambientazioni rave, sonorità dance e rap, la loro musica è un trittico di adrenalina, passionalità ed energia rivoluzionaria. (ingresso € 5)

Domenica 31 maggio è in programma una giornata dedicata ai canti di tradizione orale. Alle 17:30 i curatori Alessandro Portelli e Susanna Cerboni insieme a Stefano Arrighetti presentano “BALLATE. Tra politica, musica e letteratura” il volume ricco di documenti inediti, dedicato a Giovanna Marini: un racconto delle sue ballate che dà vita a un intreccio di ricerca musicale e poesia civile. A seguire il concerto del Trio a Modo: Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. (ingresso libero)

Domenica 7 giugno InCanto ricorda Fausto Amodei, maestro della canzone politica italiana scomparso nel 2025 con un ricco programma di parole, musica e cinema. Alle 17:30 Enrico De Angelis, Valter Colle, Moni Ovadia e Franco Castelli aprono l’incontro con una conversazione a più voci a lui dedicata. Alle 21:15, sarà in concerto il cantautore, scrittore e grande amico di Fausto Amodei Carlo Pestelli, che con lui ha condiviso il palco di numerosi concerti. Infine, verrà proiettato il film “Nel blu dipinto di rosso” di Stefano Di Polito, documentario che ripercorre la nascita a Torino del “Cantacronache”: una storia raccontata da Emilio Jona e Fausto Amodei. (ingresso libero)

Venerdì 12 giugno alle 21:15 in programma “Il figlio di Forrest Gump” di e con Angelo Ferracuti e Paolo Capodacqua, uno spettacolo che fonde racconto, musica e memoria, esplorando il rapporto difficile tra un padre e un figlio in un contesto di forti conflitti generazionali e politici negli anni Settanta italiani. Il padre è quel Mario Ferracuti, capace di un’impresa epica: marciare per due giorni in pista percorrendo 302 chilometri. (ingresso € 5)

Domenica 28 giugno, chiude il programma la presentazione del CD/libro “Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti” con Alessandro Portelli e Gianni Bozzo, Matteo Portelli, BandaJorona, Piero Brega,Sara Modigliani, Simone Saccucci, Ludovica Valori, Giampaolo Felici. Questo CD\libro restituisce le canzoni di Armandino Liberti attraverso le fonti d’archivio, le interviste, le registrazioni, ma soprattutto attraverso il dialogo con la creatività̀ di tanti musicisti diversi che le reinterpretano a modo proprio e, tutti insieme, ci offrono un incredibile affresco della canzone romana oggi e della città “ribelle e mai domata” di Armandino Liberti. (ingresso libero)

Chiostro 2022

Informazioni sull’evento:

  • Quandodal 01 Maggio 2026 al 28 Giugno 2026
  • DoveIstituto Ernesto de Martino, via Scardassieri, 47, Sesto Fiorentino (Firenze) Indicazioni
  • Infohttps://www.iedm.it
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