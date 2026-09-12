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Il film “Dio ride” di Veronesi a Venezia. Manetti: “Sostenuto dalla Regione, grande orgoglio per la Toscana”

La presentazione della pellicola alla Mostra del Cinema con l’assessora alla Cultura. Insieme al regista anche gli attori: Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi

/ Redazione
Manetti con il cast di Dio Ride

“Dio ride” di Giovanni Veronesi chiude la 83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola, fuori concorso, è tra i vincitori del Bando Cinema e Audiovisivo 2024 dell’assessorato alla Cultura della Regione Toscana, finanziato con fondi Fesr.

A Venezia, per la presentazione e la prima del film, anche l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, che in mattinata ha incontrato il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. Al centro del confronto, la volontà della Regione di portare un’installazione della Biennale d’Arte di Venezia alla Villa Medicea di Careggi.

Manetti con Veronesi

La Toscana a Venezia

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre al regista Giovanni Veronesi, gli attori Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi.

“La presenza di ‘Dio ride’ come film-evento di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia è motivo di grande soddisfazione per la Toscana – ha dichiarato Manetti –. Il fatto che il film sia anche tra i vincitori del nostro Bando Cinema e Audiovisivo è un segnale concreto della volontà di accompagnare produzioni di qualità e autori capaci di portare la Toscana sui più importanti palcoscenici internazionali”.

Alla produzione ha collaborato Toscana Film Commission, punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e audiovisive che scelgono la Toscana come territorio di lavorazione e set.

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