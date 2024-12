Il Natale dissacrante delle Cleopatras con il nuovo singolo “Christmas is for everyone”

Cleopatras

Giusto in tempo per le vacanze natalizie arriva nelle radio e quelle piattaforme digitali “Christmas for everyone” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo delle The Cleopatras.

La canzone vuole gioca ironicamente con il significato del Natale come festa universale, che include tutti, senza distinzioni di etnia, orientamento sessuale o dinamiche familiari.

Il Natale diventa quindi una celebrazione per chiunque, non solo per chi è di religione cristiana e risponde alle tradizionali aspettative sociali.

Il brano vuole decostruire anche i simboli tipici del Natale, che spesso poco o nulla hanno a che fare con l’aspetto religioso di questa festa.

Perfino Babbo Natale, “l’uomo grasso venuto dalla Finlandia”, rappresenta un simbolo di accettazione e allegria, “Christmas is for everyone” celebra la diversità e invita tutti a unirsi nella pace e nell’amore del periodo natalizio.

Spiegano le Cleopatras a proposito del brano: “Scrivere una canzone di Natale era uno dei nostri sogni nel cassetto; sembrerebbe poco punk, ma in realtà tante band l’hanno fatto, e non volevamo essere da meno. Cimentarsi con la scrittura di un pezzo natalizio originale si è rivelato una bella sfida; bisogna infatti trovare l’atmosfera giusta, ma senza perdere la propria identità. Il testo nasce da una riflessione sul significato profondo di questa festa; innanzitutto, i veri valori che dovrebbero contraddistinguerla spesso sono solo apparenti. Inoltre, viene frequentemente usata come “baluardo del cristianesimo” quando in realtà è un melting pot di tradizioni da tutto il mondo. Musicalmente si tratta di un classico pezzo pop-punk che è stato “candito” con delle campanelle per dargli un tocco festivo”.

Sabato 28 dicembre le Cleopatras saranno in concerto al Glue Alternative Concept Space di Firenze.

Le Cleopatras sono una band di donne risolute, appassionate, tenaci e ironiche, in un mondo rock che si prende troppo sul serio. Inarrestabili dal 1998, sono l’incubo musicale di qualsiasi purista: punk, garage rock, surf, pop punk, indie, new wave, sono etichette senza senso. Le Cleopatras suonano rock’n’roll, punto e basta. E sono donne.

Nell’arco di due decadi Camilla, Alice, Marla e Vanessa hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Azkena Rock Festival (Baesi Baschi), Roots&Roses (Belgio) Festival Beat (Italia), Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), This is Ska (Germany), Estathé Market Sound (Italia).

Hanno all’attivo 3 EP in vinile 7” (“The Cleopatras” del 2000, “Let’s run with…” del 2001, “Onigiri Head” del 2019) e 4 album in studio: “Things get better” (2009), “La maledizione del Faraone” (2014), “CleoPower!” (2017) e “Bikini Grill”, uscito nel 2022 in cd e in vinile colorato. La loro ultima uscita, l’EP “Naturalmente Punk” (Giugno 2024), è disponibile su tutti gli store digitali.

The Cleopatras