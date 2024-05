E’ in arrivo in Toscana lo psicologo di base, figura che svolgerà attività di assistenza psicologica primaria cercando di intercettare precocemente il disagio psichico dei pazienti. Scade martedì 7 maggio l’avviso di Estar per la ricerca di otto professionisti con cui attivare incarichi libero professionali di lavoro autonomo per avviare il servizio in via sperimentale.

La selezione porterà a tre distinte graduatorie: una per l’Asl Toscana Centro (dove saranno tre gli incarichi), una per l’Asl Toscana Nord Ovest (due incarichi) e una per l’Asl Toscana Sud Est (tre incarichi) .

Istituto in Toscana a fine 2022, lo psicologo di base offre un servizio di assistenza da svolgersi in coordinamento con i medici di famiglia e i pediatri e in sinergia operativa con le attività svolte all’interno delle Case di comunità e con i presidi distrettuali .

L’accesso al servizio del paziente avverrà mediante la richiesta di valutazione e consulenza psicologica rivolta allo psicologo da parte del medico, del pediatra o di un altro specialista. Ricevuta la richiesta, lo psicologo effettuerà almeno tre incontri di valutazione prima di formulare la diagnosi.

In particolare, l’attività dello psicologo di base è finalizzata a fornire un primo livello di assistenza psicologica, accessibile ed efficace, che comporti una riduzione di tempi e costi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale.

Lo psicologo si occuperà in particolare di prevenire e ridurre il rischio di disagio psichico, della promozione della salute psicologica , di intercettare e dare una risposta precoce alle situazioni che possano compromettere il benessere psicologico e la salute.

Il professionista collaborerà con altre figure sanitarie in un’ottica bio-psico-sociale, e svolgerà interventi in presenza o in teleassistenza a livello individuale, di gruppo e di comunità.