Intercity Barcelona 2, il teatro catalano torna protagonista a Sesto Fiorentino

CRAVE

Dopo il focus sulla scena teatrale catalana del 2025, il Festival Intercity torna a guardare alla Spagna con Intercity Barcelona 2, la 39ª edizione della rassegna dedicata alla nuova drammaturgia internazionale, in programma dal 25 settembre al 25 ottobre 2026.

Un nuovo viaggio nella produzione teatrale contemporanea della Catalogna, nato dalla ricerca condotta dalla direzione artistica attraverso decine di testi e pensato come ideale prologo alle celebrazioni per il 40° anniversario del Festival, nel 2027.

Il programma si apre il 25 settembre al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino con Passaggi (Goteras) di Marc de la Varga, produzione Intercity in prima assoluta italiana, con la regia e le scene di Dimitri Milopulos.

Nelle stesse giornate sarà proposto anche Propaganda (La Crida) di Ferran Joanmiquel Pla, nuova produzione italiana della Compagnia I Nuovi, affidata alla regia di Francesco Grossi e Lorenzo Volpe. I due spettacoli affrontano rispettivamente il rapporto con il futuro e le nostre scelte quotidiane e il tema della propaganda politica.

Il 2 ottobre sarà la volta de Le mani (Les mans) di Llàtzer Garcia, prodotto dal Teatro delle Donne e diretto da Angelo Castaldo, in prima assoluta in Italia. Al centro dello spettacolo il delicato intreccio tra vita privata, sentimenti e lavoro.

Tra le novità della 39ª edizione c’è la collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana, che curerà due studi/mise en espace: Bilderberg di Xavi Morató, il 9 ottobre, e Un incidente isolato (Un incidente puntual) di Antonio Morcillo Lopez, il 15 ottobre, al Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola.

Il programma prosegue il 10 ottobre con Tattoo (Els micromecenes) di Alberto Ramos Barranco, una tragicomica riflessione sull’ambizione politica e sul successo personale.

Il 17 ottobre arriva per la prima volta in Italia, in lingua originale con sottotitoli, la compagnia catalana emergente Tarambana Espectáculos, con Here Comes Your Man, scritto e diretto da Jordi Cadellans insieme a Raül Tortosa. Lo spettacolo affronta il bullismo legato all’orientamento sessuale e il percorso verso il perdono e l’autostima.

Gli altri progetti

Spazio anche ai più giovani con IntercityYoung, progetto dedicato alla drammaturgia per bambini dai 4 ai 10 anni. In coproduzione con KanterStrasse sarà presentato La notte dei giocattoli – Un’odissea catalana, scritto e diretto da Simone Martini, con al centro fiabe e mitologia catalana, in programma il 4, 11 e 18 ottobre.

Prosegue inoltre Intercity Connections, progetto nato dalla collaborazione con il National Theatre di Londra e giunto al 29° anno, con tre produzioni realizzate insieme agli istituti superiori di Sesto Fiorentino a partire da Giulio Cesare di Antonio Tarantino.

A ottobre si aggiunge un workshop internazionale curato da Peter Hussey e dalla compagnia irlandese Crooked House Theatre Company, che coinvolgerà i giovani del progetto e presenterà lo studio Play.

La chiusura del Festival, dal 23 al 25 ottobre, sarà dedicata a Sarah Kane con tre nuove repliche di Crave – Brama, già presentato con successo durante Intercity Winter.

A completare il programma, dal 25 settembre al 25 ottobre, la mostra fotografica Barcelona Street Art: Salvami!, dedicata ai murales e all’arte figurativa sui muri di Barcellona.

Gli spettacoli si terranno principalmente al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, con alcuni appuntamenti al Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola.

Biglietti a 16 euro, ridotto 13 euro, 10 euro per gli allievi della Scuola Intercity e per IntercityYoung e gli studi/mise en espace; ingresso libero per mostra e incontri.

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