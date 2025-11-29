Il portale ufficiale della Toscana

Interpol special guest dei My Chemical Romance in concerto a Firenze il 15 luglio

La band newyorkese accompagnerà l’unica data italiana del tour celebrativo del ventennale del capolavoro dei MCR, il 15 luglio 2026 alla Visarno Arena

Interpol

Gli Interpol saranno gli special guest dell’unica tappa italiana del tour “The Black Parade 2026” dei My Chemical Romance, in programma mercoledì 15 luglio 2026 alla Visarno Arena di Firenze.

L’annuncio arriva dopo la chiusura trionfale del tour nordamericano della band guidata da Gerard Way e anticipa uno degli eventi rock più attesi dell’estate italiana.

Il concerto celebrerà i 20 anni di The Black Parade, l’album simbolo dei My Chemical Romance, divenuto manifesto culturale degli anni Duemila e ancora oggi amatissimo dai fan di tutto il mondo. La band proporrà il disco integralmente, insieme ai grandi successi che ne hanno consacrato la carriera.

Ad aprire la serata saranno gli Interpol, storica formazione alternative-rock di New York. Attivi dal 1998 e consacrati con l’album d’esordio Turn On the Bright Lights, la band ha costruito una carriera solida e influente all’interno della nuova wave, con sette album in studio e tour mondiali che li hanno confermati tra i nomi più rilevanti della scena internazionale.

I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

