I My Chemical Romance annunciano il loro ritorno: il 15 luglio 2026 alla Visarno Arena unica data italiana

My Chemical Romance

I My Chemical Romance hanno annunciato il loro ritorno sulle scene con un tour che li porterà in giro sul palchi europei a luglio 2026 toccando Glasgow, Londra e Madrid e un lungo tour negli Stati Uniti per il mese di agosto.

Mercoledì 15 luglio 2026, la Visarno Arena di Firenze ospiterà l’unico concerto italiano della band, attesa da anni dal pubblico.

L’ultima volta che i MCR avevano suonato nel nostro Paese, infatti, risale al 4 giugno 2022, quando l’Arena Parco Nord di Bologna li aveva accolti nell’ambito del reunion tour.

Quella serata, che registrò il tutto esaurito, era stata la conclusione di un percorso accidentato: il concerto recuperava infatti le date inizialmente previste per il 2020 e il 2021, rinviate a causa della pandemia.

Con Firenze, i My Chemical Romance tornano a esibirsi in Italia dopo quattro anni, la band si esibirà in occasione del tour “Long Live the black parade”, per celebrare i 30 anni dell’iconico album “The black parade”, uscito nel 2006.

I biglietti per i concerti appena confermati saranno in vendita dalle 12 (ora locale) di venerdì 26 settembre sul sito ufficiale dei My Chemical Romance.