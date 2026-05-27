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Le mille vite di Alis Mata: il progetto cantautoriale di Alice Dominici

Ricercatrice universitaria di giorno, cantautrice di sera Alice Dominci in arte Alis Mata ci racconta il suo progetto musicale “Bestie Mortali”, anticipato da due singoli “Elefante” e “Anche Meno”

/ Costanza Baldini
Alis Mata

Alis Mata è il nome d’arte di Alice Dominici: di giorno ricercatrice universitaria, di sera cantautrice.

Pur avendo sempre scritto e cantato, con tanto di un tour live da interprete in Costa Rica all’età di diciassette anni, ha iniziato ad autoprodurre i suoi pezzi solo a giugno 2020.

Come cantautrice, accompagna testi fortemente introspettivi e caratterizzati da riflessioni difficili con una voce limpida, arrangiamenti leggeri e melodie popolari.

Musicalmente unisce la tradizione italiana a sonorità folk-country di ispirazione americana, con una forte attenzione al testo e alla vocalità.

“Anche meno” è il nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album “Bestie Mortali” e arriva dopo il precedente singolo “Elefante”, vincitore del premio per il miglior testo al Just Folk Festival, assegnato da Stefano Petrocchi del Premio Strega.

Alis Mata

Ecco la nostra intervista a Alis Mata

Ciao Alis, raccontami un po’ la tua storia. Quando hai iniziato a fare musica?

Da sempre, ho iniziato quasi prima a cantare che a parlare, ma diciamo un po’ più sul serio durante l’adolescenza. Ho passato un anno all’estero con Intercultura, in Costa Rica, e sono stata ospitata dalla famiglia Mata. Alis era il mio nome in spagnolo quando vivevo lì. In Costa Rica mi è capitato di suonare molto perché un cantatore locale mi ha un po’ preso a cuore e mi ha praticamente portata in tour con lui. Poi sono tornata in Italia, ho studiato moltissimo e parallelamente alla mia attività di cantautrice sono diventata una ricercatrice universitaria.

la musica è qualcosa di fondamentale, che nutre una parte importantissima del mio spirito e non posso farne a meno

Quali sono gli artisti che per te sono stati fondamentali?

Dal punto di vista proprio di ispirazione come mondo sonoro, ovviamente Bob Dylan, Joni Mitchell, anche i Creedence Clearwater Revival. Quindi faccio riferimento a un mondo molto americano, ma ho anche una fortissima predilezione, un grande attaccamento per il cantautorato italiano. Sono cresciuta ascoltando a ripetizione Franco Battiato e ci sono molti temi anche nel disco che riprendono un po’ il suo filone, soprattutto spirituale. Di chi è ancora in vita ti direi Carmen Consoli, sicuramente, per la profondità dei testi che scrive, e Lucio Corsi a cui peraltro sono molto vicina anche per altri motivi.

Come sarà il nuovo disco?

Si chiama Bestie Mortali, è un disco dalle sonorità tipicamente analogiche, uscirà entro la fine dell’anno. Il primo singolo “Elefante” va in direzione folk rock, mentre il secondo “Anche Meno” è distintamente western country. Sicuramente sono tutte sonorità di derivazione americana, ma con molta attenzione a scegliere strumenti, ma anche amplificatori e microfoni che ricreino un suono analogico, quasi anni ’70.

“Anche Meno” il nuovo singolo è un invito a prendersi il proprio tempo, a rallentare

Sì, anche a vivere con più equilibrio. Non è necessariamente un invito a rallentare per fare di meno, ma per fare il giusto. Molto spesso ci autoimponiamo una pressione, un’ansia che non aiutano realmente a fare di più. C’è un limite oltre il quale non si può andare e in questo periodo storico diventa difficile identificarlo perché siamo costantemente sovrastimolati.

Che cos’è per te la musica?

È una delle mie vite. Io vivo più vite in parallelo e la musica è qualcosa di fondamentale, che nutre una parte importantissima del mio spirito e non posso farne a meno, quindi continuo a farla.

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