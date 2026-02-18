“L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”: nuove acquisizioni al Museo de’ Medici di Firenze

Anna Maria Luisa de’ Medici

In occasione del Giorno dell’Elettrice Palatina, il 18 febbraio, il Museo de’ Medici presenta “L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”, un percorso espositivo che riunisce le nuove acquisizioni entrate in collezione nell’ultimo anno.

La mostra è dedicata al complesso rapporto madre-figlia tra Margherita Luisa d’Orléans e Anna Maria Luisa de’ Medici, offrendo una riflessione sul passaggio dell’eredità medicea e sul destino culturale di Firenze.

Fulcro storico dell’esposizione è un ritratto inedito attribuito ad Antonio Franchi, unica immagine nota della giovane Margherita al suo ingresso ufficiale a Firenze nel 1661, affiancato dal busto marmoreo di Giovanni Battista Foggini, che ne fissa la memoria in forma monumentale.

Il Giglio nel grembo: l’opera multimediale di Annalaura di Luggo

Accanto alle opere storiche, la mostra include l’acquisizione dell’opera contemporanea Il Giglio nel grembo, un dittico multimediale di Annalaura di Luggo.

Il lavoro mette in dialogo madre e figlia attraverso simboli visivi e dispositivi interattivi, trasformando la nascita di Anna Maria Luisa in metafora di una coscienza politica e civile culminata nel Patto di Famiglia.

Il visitatore è chiamato a partecipare attivamente all’opera, riflettendosi in essa e assumendo un ruolo diretto nella trasmissione dell’eredità culturale.

L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria è una mostra che intreccia pittura, scultura e nuovi media, restituendo alla celebrazione dell’Elettrice Palatina non solo il valore della memoria storica, ma anche una lettura contemporanea dell’identità culturale di Firenze.