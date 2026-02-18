Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

“L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”: nuove acquisizioni al Museo de’ Medici di Firenze

La mostra è dedicata al complesso rapporto madre-figlia tra Margherita Luisa d’Orléans e Anna Maria Luisa de’ Medici, offrendo una riflessione sul passaggio dell’eredità medicea e sul destino culturale di Firenze

/ Redazione
Anna Maria Luisa de’ Medici

In occasione del Giorno dell’Elettrice Palatina, il 18 febbraio, il Museo de’ Medici presenta “L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”, un percorso espositivo che riunisce le nuove acquisizioni entrate in collezione nell’ultimo anno.

La mostra è dedicata al complesso rapporto madre-figlia tra Margherita Luisa d’Orléans e Anna Maria Luisa de’ Medici, offrendo una riflessione sul passaggio dell’eredità medicea e sul destino culturale di Firenze.

Fulcro storico dell’esposizione è un ritratto inedito attribuito ad Antonio Franchi, unica immagine nota della giovane Margherita al suo ingresso ufficiale a Firenze nel 1661, affiancato dal busto marmoreo di Giovanni Battista Foggini, che ne fissa la memoria in forma monumentale.

Il Giglio nel grembo: l’opera multimediale di Annalaura di Luggo

Accanto alle opere storiche, la mostra include l’acquisizione dell’opera contemporanea Il Giglio nel grembo, un dittico multimediale di Annalaura di Luggo.

Il lavoro mette in dialogo madre e figlia attraverso simboli visivi e dispositivi interattivi, trasformando la nascita di Anna Maria Luisa in metafora di una coscienza politica e civile culminata nel Patto di Famiglia.

Il visitatore è chiamato a partecipare attivamente all’opera, riflettendosi in essa e assumendo un ruolo diretto nella trasmissione dell’eredità culturale.

L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria è una mostra che intreccia pittura, scultura e nuovi media, restituendo alla celebrazione dell’Elettrice Palatina non solo il valore della memoria storica, ma anche una lettura contemporanea dell’identità culturale di Firenze.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e le Cappelle Medicee celebrano Anna Maria Luisa de’ Medici

Il 18 febbraio al Museo delle Cappelle Medicee, dove è sepolta l'Elettrice Palatina, è previsto l’ingresso gratuito ai residenti nel Comune di Firenze, due visite tematiche alle ore 10 e alle 16 e un concerto alle ore 17 per ricordare l’ultima discendente del ramo granducale della dinastia in occasione dell'anniversario della sua morte

Cultura / Redazione

Il 18 febbraio i Musei Civici fiorentini aprono le porte gratuitamente per ricordare l'Elettrice Palatina

In occasione dell'anniversario della sua morte il Comune di Firenze aprirà gratuitamente le porte dei Musei Civici Fiorentini ai visitatori e Fondazione MUS.E proporrà un ricordo suggestivo di questa grande figura femminile

Attualità / Redazione

Mammografia gratuita nel giorno dell'Elettrice Palatina: l'iniziativa della Regione

L'assessora Manetti: "Abbiamo il primo libro che ci racconta uno studio sul tumore alla mammella e deriva dal fatto che l’Elettrice Palatina morì proprio per un cancro al seno"

Cultura

A Firenze torna Testo: 200 eventi per raccontare il libro in tutte le sue forme

Cultura

Il cinema del maestro Franco Zeffirelli raccontato in Mediateca Toscana

Cultura

Saccardi in visita alla Fondazione Tobino: "Un patrimonio prezioso di memoria viva"

Cultura

Carnevale di Viareggio al via: l'arte che ammonisce il mondo

Cultura

La satira incontra l’arte: torna il Carnevale di Viareggio 2026

Cultura

Viareggio, Saccardi alla Cittadella del Carnevale: "Qui visione del mondo e del futuro"

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

Vaccinazioni pediatriche, la Regione Toscana è sopra la media nazionale

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Cultura / Redazione

Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.