Mammografia gratuita nel giorno dell’Elettrice Palatina: l’iniziativa della Regione

Manetti Ispro_2

Nella giornata dedicata all’Elettrice Palatina, mercoledì 18 febbraio, la Regione Toscana promuove insieme a Ispro, e in collaborazione con il Museo de’ Medici, una giornata gratuita di screening oncologico. Un’unità mobile sarà presente in piazza Duomo, di fronte alla sede della Presidenza regionale, dalle 9 alle 17, per offrire esami e test gratuiti alla cittadinanza.

L’iniziativa trae ispirazione da una preziosa testimonianza storica: un raro volume del 1747, il “Trattato chirurgico delle malattie della mammella”. Scritto da un medico di Santa Maria Nuova che assistette l’Elettrice fino alla fine, il testo rappresenta una delle prime riflessioni scientifiche sul tumore al seno, nate proprio dall’osservazione della patologia che colpì l’ultima dei Medici. Il libro, oggi parte del patrimonio del Museo de’ Medici, dimostra come una vicenda personale possa trasformarsi in progresso per l’intera comunità.

“C’è una cosa molto preziosa che riguarda l’Elettrice Palatina – ha dichiarato l’assessora regionale Cristina Manetti – e che rappresenta una sorta di inizio ricerca. Come ogni 18 febbraio festeggeremo con una commemorazione, ma quest’anno abbiamo voluto fare una cosa diversa. Abbiamo il primo libro che ci racconta uno studio sul tumore alla mammella e questo studio deriva dal fatto che l’Elettrice Palatina morì proprio per un tumore al seno, il che stimolò un dottore che lavorava nell’ospedale di Santa Maria Nuova a scrivere questo testo originale. Per sottolineare l’importanza della ricerca e della prevenzione, grazie a Ispro e alla direttrice Dei, domani porteremo di nuovo un camper in piazza Duomo, di fronte al palazzo della Presidenza regionale, invitando tutte le donne a fare questo atto fondamentale per la salute di tutte noi, cioè la prevenzione e le visite. E voglio ringraziare il Museo dei Medici per avere riscoperto questa congiunzione storica fra l’Elettrice Palatina e il progresso verso la battaglia al tumore al seno”.

Le celebrazioni

La giornata dedicata all’Elettrice Palatina inizia la mattina, con il tradizionale omaggio floreale sulla tomba dell’Elettrice presso le Cappelle Medicee, a seguire presentazione delle attività presso il camper Ispro in Piazza Duomo.

Alle 12:30 presso il Museo de’ Medici, presentazione delle nuove acquisizioni dal titolo “L’Eredità specchiata: Margherita e Anna Maria”, seguita da un brindisi finale.