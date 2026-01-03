La Befana in Toscana: tradizioni, arte e spettacoli per chiudere in bellezza le feste

Befana, Colorful socks witches epiphany

Ultimo atto delle festività natalizie. Con l’Epifania, città d’arte e piccoli centri propongono appuntamenti che uniscono spettacolo e tradizione, tra discese acrobatiche, musica, mercati, laboratori e iniziative culturali.

La Befana arriva a Firenze

A Firenze, l’appuntamento principale è il 6 gennaio, con la discesa della Befana dall’arco di piazza della Repubblica alle 11.30. Ma la generosa vecchina approda anche sull’Arno ai Canottieri Comunali Firenze, con un’iniziativa promossa da Lilt Firenze. A Palazzo Medici Riccardi, dalle 10 alle 11.30, bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni possono partecipare all’antico gioco del Biribissi, che divertiva già ai tempi dei Medici, un intreccio tra caccia al tesoro e tombolo ispirato alle opere d’arte e all’iconografia della Cappella dei Magi.

Pistoia, la Befana scende dal campanile del Duomo

Pistoia celebra l’Epifania con uno degli appuntamenti più amati: la Befana dei Vigili del Fuoco, in programma il 6 gennaio dalle 16 alle 18 in piazza del Duomo. Ad anticipare l’arrivo, uno spettacolo dal vivo per grandi e piccoli; previste anche 700 calze donate ai bambini. La mattina è dedicata allo sport e alla tradizione, con il torneo di minibasket “La Befana a canestro”. Alle 10, da piazza San Francesco, prende il via “Luci d’Oriente: i Re Magi arrivano a Pistoia”, il tradizionale corteo storico che attraversa le vie principali del centro cittadino accompagnando i tre Re Magi fino alla Cattedrale di San Zeno, dove presenteranno i loro doni alla Sacra Famiglia del Presepe Vivente. A seguire, alle ore 11, si terrà la solenne Celebrazione Pontificale dell’Epifania, presieduta dal vescovo Fausto Tardelli.

La giornata segna anche l’avvio di una raccolta fondi per il recupero dell’ex caserma di corso Gramsci, destinata a progetti per i giovani.

Empoli, spettacolo e solidarietà nel cuore del centro storico

A Empoli il 6 gennaio coincide con il gran finale di “Empoli Città del Natale”. Il centro storico si anima con musica, intrattenimento e un corteo di befane e personaggi in costume, fino alla discesa della Befana dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti, con l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Accanto alla festa, spazio alla solidarietà con la prima edizione della “calza sospesa”, iniziativa dedicata alla raccolta di doni per le persone più fragili.

Prato, la discesa dal Duomo

A Prato l’appuntamento è in piazza Duomo, dove alle 17 la Befana scenderà dal campanile della Cattedrale di Santo Stefano. Dalle 14 il centro storico è animato da musica, esibizioni e attività curate dalle associazioni di volontariato.

Nel fine settimana proseguono mercati, iniziative per le famiglie, luminarie e attrazioni natalizie che accompagnano la città verso la chiusura delle festività.

Arezzo, la tradizione in piazza

Ad Arezzo il 6 gennaio, a partire dalle 15, piazza della Libertà ospita uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Befana scenderà dalla torre del Palazzo Comunale, regalando uno spettacolo suggestivo che si conclude con la distribuzione di calze ai bambini.

Eventi diffusi nei piccoli centri

La Festa della Befana inizia a Barga il 5 gennaio. Dalle 14.30 protagonisti i bambini, con l’arrivo della Befana e il tradizionale percorso per le vie del paese tra canti di questua e dolci. Nel pomeriggio spazio anche al concorso per la migliore befana casalinga, che si concluderà con la premiazione. Dalle 17 prende il via l’aperitivo con la Befana, mentre la rassegna delle befane e dei gruppi mascherati animerà il centro storico fino a sera. La festa si chiuderà il 6 gennaio alla Casina di Pegnana, con l’ultimo saluto della Befana ai bambini.

A Montepulciano le celebrazioni proseguono fino al 6 gennaio con “Natale a Montepulciano”. Mercatini, il Castello di Babbo Natale e numerose iniziative nelle frazioni accompagnano i visitatori tra presepi viventi, tombolate, spettacoli e l’arrivo della Befana, affiancati da eventi culturali in biblioteca e aperture straordinarie di musei.

Nel territorio della Val di Cornia musei e parchi archeologici restano aperti fino al 6 gennaio. Al Museo archeologico di Piombino torna l’appuntamento “La Befana vien… di mattina”, con letture dedicate ai più piccoli, mentre proseguono le attività nei parchi di Baratti e Populonia e al Museo Artistico della Bambola di Suvereto.

A Manciano l’Epifania è anticipata dall’evento “Befana e Befanotti”, in programma il 2 gennaio al cinema del paese. Il pomeriggio è dedicato ai canti tradizionali, ai laboratori per bambini e alla distribuzione delle calze, in un clima di festa pensato per famiglie e comunità.

A Certaldo il 6 gennaio la Befana è attesa in piazza Boccaccio alle 15, con dolci e animazione per i bambini. Fino all’Epifania restano visitabili i presepi di Certaldo Alto e i musei cittadini, aperti con orari speciali per la giornata festiva.

A Serravalle Pistoiese la mostra “Presepi tra arte e tradizioni” prosegue fino al 6 gennaio. Il 5 gennaio è in programma una visita guidata notturna a lume di candela nel borgo medievale, mentre il 6 gennaio la Befana scenderà dalla Torre del Barbarossa in piazza Santo Stefano, con dolci per i bambini e un brindisi conclusivo.