MasterChef, la Toscana perde un concorrente: Andrea Piponzio Sonnati fuori al pressure test

Così il giovane di Foiano della Chiana descrive l’esperienza: “È stato come realizzare un sogno, un mix di adrenalina e tanta voglia di mettersi in gioco”

/ Raffaella Galamini
Andrea Piponzio Sonnati a MasterChef – foto MasterChef Italia

La Toscana perde uno dei tre concorrenti in gara a MasterChef Italia. Andrea Piponzio Sonnati è stato eliminato al pressure test al termine della quarta puntata. A comunicare la notizia al concorrente di Foiano della Chiana è stato chef Giorgio Locatelli. “Ci dispiace Piponzio: ti devi togliere il grembiule. I tuoi gnocchi erano troppo duri eh“… ha spiegato.

Il giovane, riconoscendo di aver sbagliato l’impasto, ha accennato un sorriso alle parole di Locatelli. “Possiamo dire che oggi hai fatto una piponziata -ha aggiunto lo chef-. Sei un ragazzo sensibile e io credo anche innamorato della cucina. Forse la sensibilità che tanto traspare non sei riuscito a metterla nei piatti o forse ci vuole un po’ più di tempo. Una cosa però è certa. Sono sicuro che in questa MasterClass non ci sarà mai un altro Piponzio”.

Andrea Piponzio Sonnati eliminato da MasterChef – foto MasterChef Italia

Il concorrente attraverso i social ha raccontato l’addio alla cucina di MasterChef. Per lui il sogno di bissare il successo, l’anno prima, della concorrente toscana Eleonora Riso è sfumato. “Esco proprio nel più bello, quando stavo iniziando a dimostrare qualcosa ma va bene così. Fa parte del gioco. Sono certo che continuerete a sentire parlare di Piponzio -ha scritto-. Lascio la cucina di MasterChef con gli occhi lucidi e il cuore pieno. Che sia stato per un errore o per la stanchezza poco importa ora: quello che conta sono le persone meravigliose che ho conosciuto e la consapevolezza di essere arrivato fin qui. Non è un addio è solo un ‘cambio di cucina’. Ci vediamo ai prossimi piatti!”.

Così Andrea Piponzio Sonnati sintetizza la sua esperienza nel popolare programma Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: “Entrare in quella cucina è stato come realizzare un sogno, un mix di adrenalina e tanta voglia di mettersi in gioco“. A tenere alto il nome della Toscana restano ora in gara Jonny Pescaglini di Borgo a Mozzano e Niccolò Mazzanti di Massa.

