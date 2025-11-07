La delegazione toscana in missione umanitaria a Gaza: 19 bimbi arrivati in Italia

La missione umanitaria a Gaza

Si è conclusa con successo una nuova missione umanitaria di evacuazione sanitaria a favore di pazienti pediatrici provenienti da Gaza, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile, con il supporto dell’Aeronautica militare e delle Regioni, a cui ha partecipato anche la Protezione civile della Regione Toscana.

La delegazione toscana era composta da Giovanni Massini, direttore della direzione difesa del suolo e Protezione civile, Monia Monni, assessore regionale uscente alla Protezione civile e delegata del presidente della Regione Giani, e da Alessia Mugnai Poggesi, responsabile della funzione sanità di Protezione civile regionale.

Evacuati i piccoli pazienti e i loro familiari e caregiver

Per il trasferimento dei pazienti sono stati impiegati tre aerei dell’Aeronautica militare. La missione ha consentito l’evacuazione di 19 pazienti pediatrici, provenienti da Gaza, accompagnati da 93 familiari e caregiver, per un totale complessivo di 112 persone. Tra i pazienti, 12 erano in barella, di cui due in condizioni di criticità elevata e 9 in condizioni di criticità media.

Le persone evacuate sono state distribuite presso strutture ospedaliere individuate da nove Regioni: due in Toscana, tre in Lombardia, una in Piemonte, tre nel Lazio, una in Abruzzo, due in Campania, una in Friuli Venezia Giulia, tre in Veneto 3 e tre in Emilia Romagna.

L’impegno di Cross Pistoia e Protezione civile

Il team Medevac della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) di Pistoia impiegato nella missione era composto da 23 unità, tra personale medico, infermieristico e logistico, specializzato nell’assistenza a pazienti fragili e politraumatizzati.

Con questa operazione – l’undicesima dall’avvio delle missioni – sono stati evacuati complessivamente 153 pazienti e 423 accompagnatori, per un totale di 576 persone assistite. Questa capacità operativa è il risultato di una pianificazione e una formazione costruite negli anni, grazie alla Cross di Pistoia e alla Protezione civile regionale, che hanno saputo sviluppare competenze specialistiche nel campo dei soccorsi sanitari complessi e internazionali. La Regione Toscana rinnova il proprio impegno a sostegno delle iniziative umanitarie e della tutela della vita, in nome dei valori di solidarietà e cooperazione che guidano l’azione delle istituzioni repubblicane.