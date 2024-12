La pianista Giulia Mazzoni il 4 dicembre in concerto al Teatro Politeama di Prato

Giulia Mazzoni

Mercoledì 4 dicembre 2024 alle ore 21:00 al Teatro Politeama Pratese andrà in scena un emozionante concerto dove il pianoforte sarà il protagonista assoluto.

La pianista Giulia Mazzoni proporrà brani tratti dai suoi album ma anche numerose sorprese pensate appositamente per questa occasione per lei speciale con degli omaggi musicali come “Space Oddity” di David Bowie riproposto con un nuovo arrangiamento da lei creato e in una versione per pianoforte solo, “Truman Sleeps” di Philip Glass tema del film “The Truman Show” e “Wildness”, tema centrale della colonna sonora composta da Giulia Mazzoni per il film “Anna” di Marco Amenta presentato all’ 80a Mostra del Cinema di Venezia e molte altre sorprese che renderanno questo concerto unico e immersivo.

Non mancherà in scaletta anche l’ultimo brano “Artemisia” composizione originale dedicata a Artemisia Gentileschi grande donna e artista, un inno alla forza delle donne e contro la violenza che Giulia Mazzoni ha presentato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in una prima esecuzione il 16 novembre in apertura del Festival La Toscana delle donne di cui l’artista è testimonial.

Il concerto sarà arricchito da video emozionali creati dall’artista insieme a diversi registi che arricchiranno ulteriormente questo viaggio musicale come Samuele Alfani, Marco Amenta, Hermès Mangialardo, Federico Monti e moltissimi altri.

