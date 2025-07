La Regione Toscana assegna il Pegaso per la cultura a Go Nagai, la cerimonia all’Expo di Osaka

Il Pegaso a Go Nagai

È iniziata la settimana della Toscana all’Expo 2025 di Osaka. Dopo una mattinata dedicata alle imprese toscane e agli investimenti, nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di consegna del Pegaso per la cultura, il massimo riconoscimento nel settore della Regione Toscana, a Go Nagai, il fumettista, animatore e sceneggiatore giapponese che è considerato uno dei più importanti mangaka di sempre, autore di opere che hanno segnato la storia moderna.

Ha consegnato il premio il capo delegazione toscano, l’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras, a nome del presidente Eugenio Giani, nelle mani di Nagai.

Nella motivazione firmata dal presidente Giani si legge: “Per la sua interpretazione della Divina Commedia e la divulgazione di Dante in Giappone e nel mondo ispirando personaggi di manga amati da generazioni”.

Leonardo Marras ha poi sottolineato di essere “profondamente onorato di aver conferito il massimo riconoscimento della Regione Toscana al Maestro Go Nagai, una figura iconica della cultura mondiale e straordinario ambasciatore di Lucca Comics & Games in Giappone. Con le sue opere ha influenzato intere generazioni, portando la fantasia, l’innovazione e i valori della creatività ben oltre i confini del suo Paese. Il legame speciale che ha costruito con la nostra terra, e con Lucca in particolare, è un motivo di orgoglio per tutti noi. Questo riconoscimento vuole essere un segno di gratitudine e stima per una personalità immensa e per un amico vero della Toscana”.

Il premio è stata anche l’occasione per presentare, in anteprima mondiale, il progetto di realizzazione del Museo Internazionale del fumetto, che avrà sede a Lucca nella ex Manifattura Tabacchi, in pieno centro storico. Si tratta di un’impresa che vede protagonisti il Ministero della cultura, la Regione Toscana, il Comune di Lucca e Lucca crea.

“Grazie al nuovo Museo del fumetto la ex fabbrica di tabacchi – ha detto l’assessore Marras – diventerà la fabbrica delle idee della creatività, della fantasia e darà ai visitatori la possibilità di scoprire quanto talento può esserci in Europa, in Italia, in Toscana e di valorizzare il genio creativo per far esplodere l’intelligenza e non le bombe e per far unire i popoli anziché dividerli”.

Anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato l’apertura della settimana toscana ad Osaka. Queste le sue parole: “Dopo San Francisco e Dubai abbiamo portato le eccellenze della Toscana ad essere protagoniste anche a Osaka in un contesto straordinario come quello di Expo. La nostra ambizione è fare della Toscana un punto di riferimento a livello mondiale nel campo dell’innovazione e un luogo in grado di attrarre sempre più investimenti anche all’estero. Siamo convinti che il Giappone, con le sue tante realtà all’avanguardia, possa essere uno dei mercati a cui guardare con maggiore interesse nell’ottica di rafforzare sempre più le relazioni industriali e commerciali già esistenti tra i nostri Paesi”.

