La sanità digitale toscana premiata negli Stati Uniti: il fascicolo elettronico piace al Mit di Boston

La sanità digitale della Toscana è stata premiata negli Stati Uniti, in occasione di Ready2026, il vertice globale per innovatori, costruttori e visionari che si svolge al National Harbor nel Maryland. Il riconoscimento Impact Award 2026 è stato assegnato da una commissione indipendente di professori del prestigioso Mit di Boston, il Massachusetts Institute of Technology, tra centinaia di progetti di tutto il mondo.

A spiccare tra i tanti progetti presentati è l’infrastruttura regionale che gestisce la documentazione sanitaria e il il fascicolo elettronico, che consentono ai medici e ai cittadini di avere a disposizione, in tempo reale, tutta la storia clinica e socio-sanitaria e di accedere anche dalla app sul telefono ai referti delle analisi e visite effettuate. Un archivio online che semplifica la vita alle persone, utile ad avere diagnosi più rapide e precise e, in caso di ricovero di urgenza, disporre velocemente di informazioni essenziali sullo stato di salute o eventuali allergie del paziente.

Nella motivazione si legge che il progetto toscano si è “distinto per innovazione, efficacia strategica e impatto di sistema”.

“Siamo orgogliosi del premio internazionale – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni -. E’ un riconoscimento a quanto fatto fino ad oggi, ma il lavoro ovviamente non finisce qui. Vogliamo accrescere l’uso dei dati presenti nei nostri archivi digitali e aiutare la collaborazione dei professionisti. L’obiettivo è una presa in carico dei bisogni di salute delle persone ancora migliore”. “L’importante – aggiunge Monni – è che i cittadini diano il consenso alla consultazione delle informazioni raccolte a terzi: solo così i dati potranno essere utilizzati da tutti i medici che prenderanno in cura le persone”. Sempre più dati raccolti, naturalmente resi anonimi, aiuteranno anche la ricerca.

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La sanità digitale in Toscana

Il progetto regionale, finanziato in parti con fondi Pnrr, è cresciuto negli ultimi 4 anni, in stretta collaborazione con Estar, ente tecnico di supporto, e le aziende sanitarie ed ospedaliere, con il contributo di numerosi professionisti.

L’ infrastruttura gestisce i dati prodotti nei 43 ospedali pubblici toscani e alimenta il fascicolo sanitario elettronico , che conta già oggi più di

Negli ultimi due anni sono stati raccolti 12 milioni e 640 mila documenti nativi digitali in tempo reale, ma sono dati destinati a crescere, quando, nei prossimi mesi, ai referti e documenti provenienti dalle strutture pubbliche, si aggiungeranno le analisi del privato accreditato, che registra circa 48 mila ricoveri l’anno ed eroga prestazioni per oltre un milione ricette elettroniche.