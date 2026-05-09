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La sanità digitale toscana premiata negli Stati Uniti: il fascicolo elettronico piace al Mit di Boston

La motivazione: il progetto si è “distinto per innovazione, efficacia strategica e impatto di sistema”. Giani e Monni: “Orgogliosi. L’obiettivo è una presa in carico dei bisogni di salute delle persone ancora migliore”

 

/ Redazione
Sanità digitale

La sanità digitale della Toscana è stata premiata negli Stati Uniti, in occasione di Ready2026, il vertice globale per innovatori, costruttori e visionari che si svolge al National Harbor nel Maryland. Il riconoscimento Impact Award 2026 è stato assegnato da una commissione indipendente di professori del prestigioso Mit di Boston, il Massachusetts Institute of Technology, tra centinaia di progetti di tutto il mondo.

A spiccare tra i tanti progetti presentati è l’infrastruttura regionale che gestisce la documentazione sanitaria e il il fascicolo elettronico, che consentono ai medici e ai cittadini di avere a disposizione, in tempo reale, tutta la storia clinica e socio-sanitaria e di accedere anche dalla app sul telefono ai referti delle analisi e visite effettuate. Un archivio online che semplifica la vita alle persone, utile ad avere diagnosi più rapide e precise e, in caso di ricovero di urgenza, disporre velocemente di informazioni essenziali sullo stato di salute o eventuali allergie del paziente.

Nella motivazione si legge che il progetto toscano si è “distinto per innovazione, efficacia strategica e impatto di sistema”.

“Siamo orgogliosi del premio internazionale – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni -. E’ un riconoscimento a quanto fatto fino ad oggi, ma il lavoro ovviamente non finisce qui. Vogliamo accrescere l’uso dei dati presenti nei nostri archivi digitali e aiutare la collaborazione dei professionisti. L’obiettivo è una presa in carico dei bisogni di salute delle persone ancora migliore”. “L’importante – aggiunge Monni – è che i cittadini diano il consenso alla consultazione delle informazioni raccolte a terzi: solo così i dati potranno essere utilizzati da tutti i medici che prenderanno in cura le persone”. Sempre più dati raccolti, naturalmente resi anonimi, aiuteranno anche la ricerca.

 

La sanità digitale in Toscana

Il progetto regionale, finanziato in parti con fondi Pnrr,  è cresciuto negli ultimi 4 anni, in stretta collaborazione con Estar, ente tecnico di supporto, e le aziende sanitarie ed ospedaliere, con il contributo di numerosi professionisti.

L’ infrastruttura gestisce i dati prodotti nei 43 ospedali pubblici toscani e alimenta il fascicolo sanitario elettronico , che conta già oggi più di

Negli ultimi due anni sono stati raccolti 12 milioni e 640 mila documenti nativi digitali in tempo reale, ma sono dati destinati a crescere, quando, nei prossimi mesi, ai referti e documenti provenienti dalle strutture pubbliche, si aggiungeranno le analisi del privato accreditato, che registra circa 48 mila ricoveri l’anno ed eroga prestazioni per oltre un milione ricette elettroniche.

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