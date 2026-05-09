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La sanità digitale toscana premiata negli Stati Uniti: il fascicolo elettronico piace al Mit di Boston
La motivazione: il progetto si è “distinto per innovazione, efficacia strategica e impatto di sistema”. Giani e Monni: “Orgogliosi. L’obiettivo è una presa in carico dei bisogni di salute delle persone ancora migliore”
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