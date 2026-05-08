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Salute e benessere, 12 idee innovative pronte a conquistare il mercato

Al via il percorso di pre-incubazione di Murate Idea Park di Firenze: le idee più creative e interessanti selezionate tra  69 candidature arrivate da tutta Italia

/ Redazione
Murate Idea Park 7 maggio

Innovare nel campo della salute e del benessere, una sfida che mette alle prova giovani startup. Si avvia con questo obiettivo il percorso di pre-Incubazione di Murate Idea Park di Firenze. Un totale di  69 candidature da tutta Italia da cui sono state selezionate 12 progetti, ora coinvolti  prima fase del programma.

Il percorso è stato promosso anche dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” e dal Comune di Firenze, con gli Ordini dei Medici e Odontoiatri, degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Regione Toscana in qualità di main partner, e con il patrocinio di Regione Toscana, Confindustria Toscana Centro e Costa, Camera di Commercio di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

I progetti selezionati

Sono 12 le idee ad alto tasso di innovazione che sperano di entrare nella rosa dei cinque progetti più meritevoli.

Armor, linea di tutori ortopedici personalizzati; TechNÝX, il primo “termostato neurale” indossabile che monitora il cervello in tempo reale;

Endelia, piattaforma dedicata alla gestione dell’endometriosi; Oraltec, linea di integratori per esigenze ortodontiche; Empowerly, piattaforma per il monitoraggio del benessere organizzativo; Cystsense, striscia reattiva per urine con rilevazione simultanea di biomarcatori; AI for Neurodegenerative Disorders, piattaforma di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce e il monitoraggio neurologico; Fil Rouge, piattaforma di prevenzione relazionale basata sul Metodo Gottman; Mind League, progetto per la salute mentale nello sport giovanile; Idalide Biowear, linea di abbigliamento per il post-intervento oncologico; 3Discover, prodotti personalizzati in 3D per protesi e accessori; Mediary, piattaforma per la gestione e la condivisione della storia clinica.

Il percorso offrirà alle startup formazione specialistica, mentorship e networking con professionisti, investitori e partner industriali, oltre all’accesso agli spazi di coworking presso la sede MIP nel complesso delle Murate.

Le fasi di crescita

Il programma si sviluppa in due fasi per una durata complessiva di nove mesi: una prima fase di pre-incubazione di tre mesi, dedicata alla validazione delle idee imprenditoriali e allo sviluppo del mindset e del metodo, e una seconda fase di incubazione di sei mesi, a cui accederanno cinque progetti selezionati, orientata allo sviluppo dei primi prodotti e all’ingresso sul mercato.

Il percorso si concluderà con il Demo Day, momento in cui le startup presenteranno l’evoluzione dei propri progetti. Grazie al contributo degli sponsor sarà garantito un grant economico per ciascuna delle cinque startup che accederanno alla fase finale di incubazione.

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