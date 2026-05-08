Salute e benessere, 12 idee innovative pronte a conquistare il mercato

Murate Idea Park 7 maggio

Innovare nel campo della salute e del benessere, una sfida che mette alle prova giovani startup. Si avvia con questo obiettivo il percorso di pre-Incubazione di Murate Idea Park di Firenze. Un totale di 69 candidature da tutta Italia da cui sono state selezionate 12 progetti, ora coinvolti prima fase del programma.

Il percorso è stato promosso anche dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” e dal Comune di Firenze, con gli Ordini dei Medici e Odontoiatri, degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Regione Toscana in qualità di main partner, e con il patrocinio di Regione Toscana, Confindustria Toscana Centro e Costa, Camera di Commercio di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

I progetti selezionati

Sono 12 le idee ad alto tasso di innovazione che sperano di entrare nella rosa dei cinque progetti più meritevoli.