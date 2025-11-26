Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

La storia dell’agricoltura italiana raccontata dall’Accademia dei Georgofili

Una monografia (disponibile anche in formato digitale) ripercorre 250 anni di storia scanditi dalle cadenze degli anni giubilari

/ Redazione
Raccolta delle olive da tavola ad Ascoli Piceno; stampa; 13,5×8,5 cm; Firenze, Accademia dei Georgofili, Fondo REDA, 117.

Un viaggio a tappe, scandito dalle cadenze degli anni giubilari, lungo il cammino dell’agricoltura nazionale in un arco temporale che abbraccia gli ultimi 250 anni. Un cammino che riporta alla memoria aspetti affrontati nel passato, ma che spesso sono ancora di estrema attualità: la protezione delle piante, la cura dell’ambiente, le imposte fondiarie, il rapporto con gli altri stati europei, la ricerca scientifica applicata all’agricoltura.

E’ quanto offre la monografia dell’Accademia dei GeorgofiliLetture scelte dei Georgofili negli Anni Giubilari‘, che raccoglie 17 letture svolte da Accademici negli altrettanti anni giubilari compresi tra il 1775 e il 2025.

“Nella ricerca delle letture da inserire – spiega anche il presidente dei Georgofili Massimo Vincenziniè emerso un particolare poco noto della storia dell’Accademia. La sede accademica rimase forzatamente chiusa dall’agosto del 1799 al 25 febbraio 1801 a causa della forte instabilità politica e dei conseguenti gravi disordini sociali di quel periodo storico a Firenze, con le truppe napoleoniche entrate in città nel marzo 1799 e la restaurazione del Granducato di Toscana per intervento delle forze asburgico-lorenesi nel luglio 1799, per tornare poi ancora sotto controllo dei francesi nell’ottobre 1800. Pertanto, nel previsto anno giubilare del 1800 (non indetto perché il papa Pio VI era prigioniero in Francia) i Georgofili non tennero le loro tradizionali ‘sessioni’ ma non sospesero comunque il loro impegno a favore dell’agricoltura”.

Un altro aspetto interessante che emerge dalla raccolta (disponibile gratuitamente in formato digitale attraverso il sito dei Georgofili), è anche quello dell’evoluzione della lingua italiana: si passa da una forma linguistica caratterizzata da costruzioni sintattiche complesse con numerose citazioni in latino a una forma sintatticamente semplificata con marcata influenza da parte della lingua inglese.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Redazione

Museo Galileo, in viaggio nella storia della scienza moderna attraverso quattro autori di oggi

L'occasione per conoscere da vicino l'istituto fiorentino e le sue vicissitudini a 100 anni dalla fondazione

Cultura / Redazione

La Torre pendente di Pisa diventa un'opera lirica su soggetto di Marco Malvaldi

L'opera interamente prodotta dal teatro Verdi sarà rappresentata in prima mondiale il 28 e il 30 novembre con la regia di Stefania Panighini e la direzione di Carlo Boccadoro

Cultura / Elisabetta Vagaggini

"PortAPPorta", spettacolo visionario, che mette al centro il contrasto alla violenza sulle Donne

Lo spettacolo è andato in scena lunedì 24 novembre, nell'ambito de "La Toscana delle Donne", con i costumi di Regina Schrecker e la regia di Alessandro La Noce, alla presenza dell'Assessore alla Cultura Cristina Manetti.

Cultura

Ambra Angiolini e il coraggio di Franca Rame a Pontedera per "La Toscana delle donne"

Cultura

Uomini si diventa: il viaggio di Boni e Pedrini nella mente di un femminicida

Cultura

Libri, "Lo sguardo di Santa Lucia": il rivoluzionario coraggio d'amare

Cultura

"Anna" il film biopic dedicato alla Magnani raccontato da Monica Guerritore

Cultura

La Toscana delle Donne celebra il talento: Monica Guerritore racconta Anna Magnani

Cultura

Le polaroid di Luigi Ghirri in mostra per la prima volta al Centro Pecci

I più popolari su intoscana

Viaggi / Clara D'Acunto

L’autunno colora la Toscana, cinque percorsi tra natura e sapori

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Storie / Marta Mancini

La rivoluzione del toy sharing: da Firenze parte Giroo, la startup che allunga la vita dei giocattoli

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.