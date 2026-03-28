L’assessora Manetti a Montecatini: sopralluogo alla Palazzina Regia dove nascerà il Museo delle Terme

Palazzina regia a Montecatini Terme

Venerdì 27 marzo l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, ha effettuato un sopralluogo presso la Palazzina Regia di Montecatini Terme, accompagnata dall’assessore comunale Silvestri e dalla vicesindaca del Comune.

La Palazzina Regia, storica sede della direzione delle terme, è stata acquistata dal Comune nel 2018 grazie a fondi CIPE della Regione Toscana per un valore di 3,7 milioni di euro.

Attualmente l’edificio è interessato da un importante intervento di ristrutturazione che porterà alla realizzazione del futuro Museo delle Terme, destinato ad accogliere anche l’archivio storico.

I lavori in corso riguardano il primo stralcio del primo lotto, finanziato con 1,9 milioni di euro di fondi CIPE regionali, insieme al cofinanziamento comunale. La conclusione di questa prima fase è prevista per giugno 2026.

È già programmato un secondo stralcio, con risorse pari a 1,193 milioni di euro, che si concluderà entro dicembre 2027. Parallelamente sarà sviluppato il progetto museologico per il nuovo allestimento.

Nel corso della visita a Montecatini, l’assessora Manetti ha inoltre effettuato un sopralluogo presso le storiche Terme Excelsior e Terme Tettuccio, per le quali la Regione Toscana ha recentemente presentato un’offerta di acquisto, nell’ambito di una strategia complessiva di rilancio e valorizzazione del sistema termale.