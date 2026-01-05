La Terrazza Mascagni diventa un campo di tulipani: lavori in corso in vista della primavera

La Terrazza Mascagni come un colorato campo di tulipani. In primavera, a Livorno, la piazza sul mare diventerà un giardino fiorito grazie al progetto Wander and Pick, che lo scorso anno aveva abbellito piazza Brin. In questi giorni è iniziata la messa a dimora dei bulbi di rare e antiche varietà di tulipani nelle aree verdi della terrazza.

Per preservare l’operazione, si spiega in una nota del Comune, gli spazi dove sono stati seminati i bulbi saranno provvisoriamente recintati in attesa della primavera con la conseguente fioritura delle piante. “Quest’anno sarà la nostra Terrazza Mascagni ad essere impreziosita dalla magia di migliaia di fiori coloratissimi – sottolinea l’assessora alla cura del verde Giovanna Cepparello -. Non ci resta che aspettare marzo e il suo tiepido sole. E avremo ancora una volta la nostra Olanda in città”.

Il progetto

Il progetto Wander and Pick, proposto dall’associazione “Le Tribù della Terra”, ha ricevuto il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.