Come smaltire l’albero di Natale dopo le feste? Consigli pratici e sostenibili

Se le piante, naturali o di plastica, sono in cattivo stato basta seguire poche e semplici regole per conferirle nella maniera corretta

Il dilemma arriva puntuale ogni anno, dopo l’Epifania: cosa fare dell’albero di Natale? Per chi vive in campagna la soluzione è abbastanza semplice – ripiantarlo, se in buono stato – ma per chi vive in città o in un appartamento il destino dell’amato addobbo è quanto mai incerto.

Il dopo-feste può essere gestito correttamente seguendo semplici consigli e comportamenti consapevoli, evitando abbandoni impropri e valorizzando materiali che possono essere recuperati. Questo vale sia per gli alberi naturali che sintetici.

Naturali o sintetici: ecco le regole

Nel territorio in cui opera Plures Alia, gli alberi di Natale naturali, se non possono essere ripiantati, possono essere conferiti fino al 25 gennaio presso gli Ecocentri. Il materiale vegetale entra così nel ciclo di trattamento e viene trasformato in compost e biometano, contribuendo alla produzione di ammendante per l’agricoltura, in un’ottica di economia circolare.

Se l’albero è in cattive condizioni, è possibile, tramite Aliapp, utilizzare il servizio di ritiro sfalci e potature on demand, dove disponibile, ricordando di tagliare l’albero e inserirlo nel bidoncino dedicato, oppure richiedere il ritiro come rifiuto ingombrante, avendo l’accortezza di spezzare l’albero e confezionandolo in fascine. Si ricorda che non è mai corretto lasciare l’albero all’esterno dei contenitori o abbandonarlo sul suolo pubblico.

Per gli alberi di Natale sintetici, se non più riutilizzabili per l’anno successivo, devono essere conferiti presso gli Ecocentri oppure nell’indifferenziato nei cassonetti stradali o interrati o infine ritirati a domicilio tramite il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite Aliapp o call center.

Per conoscere orari e localizzazione degli Ecocentri, verificare i servizi attivi nel proprio Comune e prenotare i ritiri a domicilio, è possibile consultare Aliapp o il sito di Plures Alia.

