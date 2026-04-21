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La Toscana al Salone del libro: 80 iniziative, le celebrazioni per Pinocchio e l’anniversario del voto alle donne

La Regione presente con uno stand di 150 metri quadri allestito presso il padiglione Oval. Torna il treno dei giovani lettori che partirà da Firenze con 450 persone

/ Redazione
Salone del Libro di Torino

La Toscana torna al Salone del libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio prossimi. Uno stand di 150 metri quadri allestito presso il padiglione Oval, ottanta iniziative, due anniversari da celebrare, Pinocchio e il voto alle donne, ma sopratutto il treno dei giovani lettori che partirà sabato 16 maggio da Santa Maria Novella direzione Lingotto Fiere.

L’iniziativa questa volta sarà rivolto soprattutto agli under 26, in linea con il tema del Salone “Il mondo salvato dai ragazzini”. Sono disponibili 450 posti: il treno sarà prenotabile dalle ore 9 del 23 aprile fino alle ore 12 del 4 maggio 2026. Sul treno sarà presente un’attività di animazione a cura della società cooperativa EDA che gestisce il concorso Libernauta. Sponsor dell’iniziativa, Unicoop Firenze, a cui sono stati riservati i 50 posti destinati ai giovani dell’associazione Demadè.

Tutte le iniziative sono state presentate nella Sala Pegaso della Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessora alla cultura Cristina Manetti, alla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e alla presidente della commissione cultura in Consiglio Diletta Fallani.

“Quest’anno la Regione destina 100mila euro a questa iniziativa – ha detto il presidente Eugenio Giani –  confermando l’impegno a sostenere editori, autori e progetti culturali e a offrire, soprattutto ai giovani, opportunità di accesso alla lettura e alla conoscenza in un contesto di rilievo nazionale e internazionale”. L’assessora Manetti  ha ricordato le due ricorrenze simboliche: “Il bicentenario di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, e gli 80 anni del voto alle donne”. Un focus particolare sarà dedicato a Pinocchio, con incontri sul rilancio del Parco. “Spazio inoltre alla mostra fotografica per gli 80 anni del suffragio femminile, realizzata con l’Archivio Locchi nell’ambito di La Toscana delle donne“.

“Come Consiglio regionale – ha aggiunto la presidente Saccardi – abbiamo deciso di mettere al centro i giovani, orientando in questa direzione molte delle iniziative, a partire dal Treno dei Lettori”. “Non è soltanto un viaggio, ma un’esperienza di condivisione e crescita, che permette a centinaia di ragazze e ragazzi di vivere da protagonisti un grande evento come il Salone”.

Lo stand della Regione Toscana

Lo stand espositivo della Regione è allestito presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere e gestito in collaborazione con Toscanalibri.it.

Sono 45 gli editori toscani che saranno presenti al Salone 2026 grazie ai due bandi regionali emanati per favorirne la partecipazione. Di questi, 13  hanno aderito al bando della giunta e avranno stand autonomo e 32 che, aderendo al bando del Consiglio regionale, avranno uno spazio all’interno dello stand della Regione. Ospitate, inoltre, le pubblicazioni delle Unipress toscane e del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux.

Quest’anno due dediche importanti: una a Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in collaborazione con la Fondazione Collodi, e l’altra agli 80 anni dal voto alle donne, celebrati con le immagini tratte dall’Archivio Locchi.

All’organizzazione hanno collaborato Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione con la creazione di eventi e iniziative. È sempre firmato da FST il teaser di promozione e lancio della partecipazione della Regione al Salone.

Il programma

Tre gli incontri extra stand che si terranno al Salone e proposti rispettivamente dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale con UniPi e dalla Giunta regionale.

Giovedì 14 maggio alle ore 18 in Sala Fucsia, evento del Centro regionale Biblioteche per ragazzi Liber organizzato dal Salone dei bambini

Venerdì 15 alle ore 12.45 in Sala Madrid evento con UniPI dal titolo “Giugno 1946: la voce delle donne, la scelta di un Paese”

Sabato 16 maggio alle ore 12.45 in Sala Berlino Animae Loci e Generare futuro presentano “Donne e poesia” con Dacia Maraini e Nicoletta Verna

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