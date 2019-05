Formazione: 600mila euro per i professionisti toscani over 40

La Regione ha stanziato i fondi per i voicher formativi riservati ai liberi professionisti che vogliono aggiornare le proprie competenze

Sono in arrivo 600mila euro per potenziare la formazione dei liberi professionisti over 40 della Toscana. Li ha stanziati la Giunta regionale per sostenere le iniziative di qualificazione e valorizzazione delle competenze dei liberi professionisti con oltre 40 anni di età.

Le risorse vanno ad aggiungersi a quelle stanziate con un bando per l'assegnazione di voucher formativi individuali e che permetteranno di coprire le domande presentate e non finanziate alla scadenza del marzo 2019 e quelle che verranno presentate fino all'esaurimento delle risorse.



In particolare l'avviso finanzia, attraverso voucher, la formazione individuale continua di professionisti che svolgono un'attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale. In altre parole il voucher servirà a pagare l'iscrizione a corsi di formazione o aggiornamento anche in modalità e-learning. Gli interventi formativi ammissibili sono corsi, ma anche master e l'ultima annualità delle scuole di specializzazione.



Possono presentare domanda di voucher i lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda, ovvero aver compiuto 40 anni d'età, essere residenti o domiciliati in Toscana, essere in possesso di partita Iva.

08/05/2019