Le Chianine protagoniste della 93° Fiera della Zootecnia a Bibbona

La Toscana si prepara ad accogliere la 93° edizione della Fiera della Zootecnia di Bibbona, che si terrà il 23 e 24 agosto 2025 presso gli impianti sportivi nell’area festeggiamenti di loc. La California (LI).

“L’evento – afferma Roberto Nocentini, presidente dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana – rappresenta un’importante occasione di incontro, per scoprire le ultime novità in fatto di tecniche di allevamento, attrezzature e prodotti per il benessere animale e strategie di miglioramento genetico, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Un ringraziamento speciale va alla Regione Toscana, il cui sostegno rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro comparto, permettendoci di guardare al futuro con fiducia e determinazione. Fiere come questa – conclude – sono fondamentali non solo per gli allevatori, che vi trovano spunti e soluzioni per il futuro del loro lavoro, ma per l’intero territorio toscano, che grazie alla zootecnia continua a mantenere vive tradizioni, sapori e un’identità unica”.

Il fulcro della manifestazione sarà la Mostra Interregionale della Razza Chianina, che quest’anno vedrà la partecipazione di aziende provenienti anche da Umbria e Lazio, ampliando così il valore tecnico e culturale della manifestazione.

Gli allevatori avranno l’opportunità di valutare da vicino i migliori riproduttori e ricevere informazioni utili sul bando regionale 2025–2026 “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici”.

Esperti e tecnici saranno a disposizione per fornire supporto sulle modalità di partecipazione all’avviso e per rispondere a tutte le domande relative agli investimenti nel settore.

La fiera offrirà un programma ricco di novità, tra cui valutazioni nel ring, concorsi zootecnici e un convegno dedicato. Quest’ultimo, in programma nella mattinata di domenica 24 agosto alle ore 10.00 dal titolo “Innovazione Tecnologica, Prevenzione Sanitaria e Miglioramento Genetico: Tre percorsi per una Zootecnia Sostenibile da un punto di vista Ambientale, Economico e Sociale”, a cura dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT), vedrà la partecipazione di rappresentanti del Comune di Bibbona, della Regione Toscana, di ANABIC, della USL Toscana Nord Ovest e di MSD Animal Health.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, con una sfilata di animali a Marina di Bibbona nella serata di venerdì 22 agosto, un concorso “Indovina il Peso”, uno spettacolo equestre e attività per i più piccoli, come il battesimo della sella e una vetrina degli animali della fattoria.

Il ristorante della fiera proporrà piatti a base di carne Chianina IGP, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica di alta qualità.

“La manifestazione – conclude Claudio Bressanutti, direttore dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana – sarà un’opportunità, anche per i non addetti ai lavori, per scoprire da vicino l’impegno degli allevatori, custodi di un patrimonio culturale e gastronomico di inestimabile valore, che affonda le radici nella tradizione, ma che guarda al futuro con un occhio attento all’equilibrio eco-ambientale, coniugando qualità e rispetto per la terra e per gli animali. Vi invito quindi a partecipare numerosi: scoprirete un mondo di sapori autentici, di lavoro quotidiano e di valori condivisi, che rendono la zootecnia toscana un modello di eccellenza a livello internazionale”.

LOCANDINA FIERA BIBBONA