Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Maltempo, neve in Alto Mugello fino alle quote collinari

Accumuli inferiori 5 centimetri ma le temperature rigide favoriscono la formazione del ghiaccio lungo le strade

/ Redazione
Inverno nel Mugello: cade la neve a Marradi - © Marta Mancini

Nel corso della notte tra il 4 e il 5 gennaio la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell’Alto Mugello, e al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 centimetri, mentre il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio (temperatura minima -3 gradi al passo del Giogo). Lo rende noto la Sala di protezione civile della Città metropolitana d Firenze.

Personale e mezzi della viabilità sono sulle strade di competenza per garantire la percorribilità. Fino alle 20 di lunedì 5 gennaio è in vigore un’allerta meteo con codice giallo per rischio neve nei comuni dell’Alto Mugello.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

A Marina di Pisa un tuffo in mare per salutare la Befana

La tradizione sfida il freddo di gennaio sulla costa toscana. A Pisa e Firenze rivive anche la "Befana solidale del vigile urbano"

Attualità / Redazione

Semestre aperto a Medicina, l'università di Firenze riapre alcuni bandi per i non ammessi

Nuovi termini d'iscrizione, senza mora, per i corsi di laurea ad accesso libero e a otto corsi a numero programmato locale

Attualità / Redazione

Botti di Capodanno: Lav salva otto cani a Firenze, Prato e Lucca e cerca 70 dispersi

L'Unità di Emergenza LAV ha offerto supporto intervenendo per il soccorso di animali scappati per lo spavento. Il video del salvataggio di Boss, la tragica fine di Nero

Attualità

Nuovo ponte di Signa, lavori al via nella prossima primavera

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Gli Uffizi a Lucca Comics & Games: il Rinascimento incontra Ken il Guerriero

Cultura / Redazione

La Befana in Toscana: tradizioni, arte e spettacoli per chiudere in bellezza le feste

Musica / Redazione

Firenze suona per la Palestina: musica, parole e impegno civile l’8 gennaio al Teatro Puccini

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.