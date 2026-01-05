Maltempo, neve in Alto Mugello fino alle quote collinari

Inverno nel Mugello: cade la neve a Marradi - © Marta Mancini

Nel corso della notte tra il 4 e il 5 gennaio la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell’Alto Mugello, e al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 centimetri, mentre il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio (temperatura minima -3 gradi al passo del Giogo). Lo rende noto la Sala di protezione civile della Città metropolitana d Firenze.

Personale e mezzi della viabilità sono sulle strade di competenza per garantire la percorribilità. Fino alle 20 di lunedì 5 gennaio è in vigore un’allerta meteo con codice giallo per rischio neve nei comuni dell’Alto Mugello.