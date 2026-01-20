Il Premio Zeffirelli riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica

Il Premio Zeffirelli

Il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento importante che ne sottolinea il rilievo culturale e artistico nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale.

Lo rende noto la Fondazione Zeffirelli spiegando che “l’onorificenza si inserisce in un percorso volto a valorizzare l’eredità di Franco Zeffirelli, figura centrale della regia teatrale, operistica e cinematografica del Novecento, la cui visione estetica continua a esercitare un’influenza significativa sulle arti performative contemporanee”.

Valorizzare l’eredità del Maestro

Istituito su iniziativa del presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, il Premio nasce con l’obiettivo di celebrare e tramandare l’eredità artistica del Maestro, ponendo al centro l’eccellenza nella regia, nella scenografia e nei costumi.

Si tratta di un riconoscimento rivolto a opere e produzioni che si distinguono per innovazione, rigore formale, accuratezza storica e per un elevato livello di impegno produttivo, attraversando ambiti diversi delle arti dello spettacolo: dal teatro all’opera lirica, fino all’audiovisivo, includendo cinema e televisione.

L’evento a febbraio a Firenze

Il Premio Zeffirelli si svolgerà a Firenze dal 12 al 16 febbraio, città che rappresenta non solo il luogo delle origini del Maestro, ma anche uno spazio simbolico di formazione, cultura e dialogo tra le arti. La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, è in programma il 16 febbraio alle 16, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Accanto ai premi principali, verranno conferiti due riconoscimenti speciali a figure che hanno collaborato direttamente con Franco Zeffirelli nel corso della sua carriera: saranno assegnati a Placido Domingo e Fanny Ardant.