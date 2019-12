Renzo Scarpelli: si racconta uno degli ultimi mosaicisti fiorentini

Un libro fotografico celebra l'antica arte del commesso e la passione di un'intera famiglia che da 60 anni dipinge con le pietre

Si contano sulle dita di una sola mano i maestri artigiani del mosaico in pietre dure, il cosiddetto “commesso fiorentino”. E Renzo Scarpelli, classe 1947, è uno di loro. Dal 1960, quando ragazzo entrò nel laboratorio di Giovanni Fiaschi per “rubare il mestiere con gli occhi”, non ha mai smesso di praticare questa antica arte, rimasta immutata nelle tecniche e nei materiali dal Cinquecento. Erede degli artigiani fiorentini della corte medicea, la sua bottega “Scarpelli Mosaici”, situata a un passo dal Duomo di Firenze, è diventata nel tempo laboratorio e galleria per dare il giusto risalto a delle opere d'arte uniche.

Renzo Scarpelli



che, sfruttando tutte le sfumature delle pietre naturali, raffigurano paesaggi toscani, Firenze e l’Arno, bambini e animali che giocano, scene campestri, marine, nature morte, fiori.Basta pensare cheInsieme a Renzo, c'è un'intera famiglia: a partire dalla moglie, Gabriella, fino ad arrivare al figlio Leonardo, anche lui maestro mosaicista, e alla figlia Catia, che si occupa della parte commerciale. Oltre a un team di collaboratori specializzati.unita nel nome del commesso fiorentino,arricchito con informazioni storiche e artistiche, e splendide immagini:(edizioni Conti Tipocolor, 130 euro, con il patrocinio di Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte)., le curiosità, nonché una panoramica delle opere firmate Scarpelli che da Firenze sono andate a impreziosire le case di tutto il mondo."Il futuro di questa arte è oggi più che mai incerto, il ricambio generazionale è bassissimo, eppure il mondo continua ad apprezzare e a desiderare opere in commesso fiorentino""Il lavoro di Renzo Scarpelli, sia come artigiano sia come imprenditore, deve essere considerato un modello da seguire. Questo libro, ne sono certo, avrà anche il compito di stimolare i giovani artigiani ad avvicinarsi a una tecnica tanto complessa quanto affascinate, certamente faticosa, ma anche in grado di avere un mercato importante".

