Monopoly celebra Firenze con un’edizione speciale tra piazze, monumenti e locali

Il celebre gioco da tavolo rende omaggio ai luoghi simbolo della culla del Rinascimento

Monopoly Firenze

Ponte Vecchio e via de’ Tornabuoni al posto di Vicolo Stretto o Parco della Vittoria. La culla del Rinascimento e alcune delle sue più popolari attrazioni: dai monumenti ai locali, è protagonista nella Monopoly Edizione Firenze. Il design che celebra fascino, storia, arte e architettura del capoluogo toscano, tra strade, piazze e simboli della città del David.

Realizzato da Delta Pictures sotto licenza Hasbro in doppia lingua (italiano/inglese), e distribuita da operatori specializzati, in collaborazione con partner e sponsor locali, il Monopoly in salsa fiorentina racconta la città e invita a scoprire i luoghi più amati.

Compaiono tra le caselle piazza Santo Spirito, via de’ Calzaioli, piazzale Michelangiolo, via de’ Servi, piazza della Signoria, Ponte Vecchio, piazza Santa Croce, il campanile di Giotto o via de’ Tornabuoni. Tra i locali figurano Trattoria dall’Oste, ristorante Paoli 1827, all’Antico Vinaio e Santa Cocktail Club. Il gioco è in vendita presso i principali punti vendita fisici (negozi di giocattoli, librerie) e online.

Monopoly Firenze

“Con questa edizione speciale – spiegano gli ideatori – vogliamo invitare famiglie, amici, appassionati di giochi da tavolo e collezionisti a sedersi allo stesso tavolo, a scambiarsi proprietà, a costruire e a trattare. Ma soprattutto a riscoprire Firenze in modo divertente, attraverso le sue strade, la sua storia, la sua identità”.

