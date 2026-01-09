Tennis: Musetti in semifinale a Hong Kong

lorenzo-musetti - © ATP Tour/X

Un successo importante per Lorenzo Musetti nell‘Atp 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha fermato la corsa del campione di casa Coleman Wong, battuto con un doppio 6-4.

Il primo semifinalista italiano del torneo

Sono bastati 74 minuti al tennista di Carrara, numero 7 del mondo, per eliminare dal torneo l’avversario (n.150) e centrare la sua 25esima semifinale. Battendo il numero 1 di Hong Kong, Musetti è diventato il primo semifinalista italiano nel torneo.

“Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio” ha detto l’azzurro subito dopo il successo.