Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Tennis: Musetti in semifinale a Hong Kong

Il tennista toscano ha battuto in due set Wong ed è il primo semifinalista italiano del torneo

/ Redazione
lorenzo-musetti - © ATP Tour/X

Un successo importante per Lorenzo Musetti nell‘Atp 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha fermato la corsa del campione di casa Coleman Wong, battuto con un doppio 6-4.

Il primo semifinalista italiano del torneo

Sono bastati 74 minuti al tennista di Carrara, numero 7 del mondo, per eliminare dal torneo l’avversario (n.150) e centrare la sua 25esima semifinale. Battendo il numero 1 di Hong Kong, Musetti è diventato il primo semifinalista italiano nel torneo.

“Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio” ha detto l’azzurro subito dopo il successo.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Giulia Rafanelli

Toscana Aeroporti, il 2025 è stato l'anno dei record: quasi 10 milioni di passeggeri complessivi

Numeri altissimi di passeggeri sia a Pisa che a Firenze facendo registrare record in ogni mese dell’anno. Carrai: "Dimostrazione della vitalità e della centralità strategica del Sistema Aeroportuale Toscano. Ora trasformiamo questi volumi in valore strutturale"

Attualità / Redazione

A Firenze il primo condominio solidale per chi non ha una casa

Attualità / Redazione

Shoah: la famiglia Cipolli di Cascina inserita tra i Giusti fra le Nazioni

Erano mezzadri e nascosero nel podere i perseguitati durante la Seconda Guerra Mondiale: l’onorificenza è stata consegnata ieri nel tempio ebraico di Livorno

Attualità

Nuovo ponte di Signa, lavori al via nella prossima primavera

Attualità

Tanti giovani da tutta la Toscana al Meeting dei diritti umani per la pace

Attualità

Rapporto italiani nel mondo 2025: i toscani all’estero sono oltre 241mila

Attualità

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica: Antognoni accende il braciere

Attualità

Carta della Partecipazione pubblica, nuovi strumenti per coinvolgere i cittadini

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

“Un’altra dimensione d’amore”: a Vaiano un viaggio nel femminile attraverso la musica e il cinema

Attualità / Redazione

Vaccini anti Covid offerti a tutti gli over 18 in Toscana

Storie / Chiara Bianchini

Filattiera e Mulazzo, due borghi che rinascono: la Lunigiana scommette sulla rigenerazione urbana

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.