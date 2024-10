“Musica in Fabbrica”: concerto di Giovanni Nesi per finanziare la ricerca contro il Parkinson e la Distonia

Giovanni Nesi - © Giovanni Nesi Facebook

“A volte le parole non bastano.E allora servono i colori. E le forme.E le note.E le emozioni” scriveva Alessandro Baricco a proposito della musica. La musica può fare. Può fare tanto e il prossimo sarà protagonista di una serata di raccolta fondi per finanziare la ricerca contro il Parkinson e la Distonia. In una location molto suggestiva, la rifinizione Nuove Fibre in Via Reno n. 6, Montemurlo (Prato), ospiterà “Musica in Fabbrica”, un evento musicale di grande impatto e significato: un recital del celebre pianista Giovanni Nesi.

Giovanni Nesi, uno dei pianisti più acclamati a livello internazionale, affronta da alcuni anni la sfida della distonia focale, una condizione neurologica che limita il controllo della mano destra . Nonostante questa difficoltà, Nesi ha continuato a brillare nel panorama musicale mondiale, esibendosi e pubblicando dischi con la sola mano sinistra, diventando così una fonte di ispirazione per molti. Il concerto di Giovanni Nesi, con musiche di Bach, Scriabin, Schumann, Bellini, Puccini e presentato dal critico musicale Gregorio Moppi, non sarà solo un’opportunità per assistere a un’esibizione di alto livello artistico, ma anche un’occasione per sostenere una causa di grande rilevanza.

Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto alla Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, e i fondi raccolti saranno destinati alla creazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico per le Distonie e per finanziare il primo progetto di ricerca genetica clinica rivolto alle persone con malattia di Parkinson con esordio precoce e/o familiarità e Distonie focali del musicista presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato. I test molecolari verranno eseguiti presso la SOS-D Patologia Molecolare Oncologica, mentre la fase di screening e consulenza genetica saranno affidate alla dott.ssa Del Gamba della SOC Neurologia, appena rientrata da un anno di esperienza presso il Fresco Parkinson Institute della New York University Langone Health .

Il progetto di ricerca verrà supportato da collaboratori esperti internazionali dell’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

L’evento di beneficenza e il progetto correlato nascono da uno sforzo congiunto che vede lavorare insieme realtà molto diverse che si sono unite per uno scopo benefico. .

Ingresso libero con donazione a partire da 30 euro previa conferma entro l’8 ottobre all’indirizzo: info@frescoparkinsoninstitute.it.