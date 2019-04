Morricone, Elton John e i Take That al Lucca Summer Festival

Dal 28 giugno al 29 luglio un cartellone ricco di concerti con artisti e band di fama internazionale tra cui Eric Clapton, Francesco De Gregori, Toto, Scorpions, Tears for Fears, Mark Knopfler, New Order, Janelle Momae, Giorgia ed Eros Ramazzotti

L’estate in Toscana si accende con numerosi appuntamenti dedicati alla musica nazionale e internazionale. Ogni anno, turisti provenienti da tutto il mondo si concedono una vacanza all’insegna dell’arte e della natura e, spesso, si godono anche strepitosi concerti sul territorio.



Il Lucca Summer Festival è uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Dal 1998, molte band e cantanti di fama universale si sono esibiti sul palco in piazza Napoleone: da Bob Dylan a James Brown, da Mark Knopfler a Jamiroquai, Ray Charles, Eric Clapton, Elton John e molti altri. Nel 2017 la data clou del festival ha visto l’esibizione dei leggendari Rolling Stones e nel 2018 anche Roger Waters ha tenuto un indimenticabile concerto presso le mura storiche di Lucca.



Ecco tutti i concerti in programma quest'anno:

28 giugno Take That

29 giugno Morricone

30 giugno Francesco De Gregori

5 luglio Toto

6 luglio Calcutta

7 luglio Elton John

9 luglio Macklemore, Anastasio

10 luglio Tears for Fears

12 luglio New Order e Elbow

13 luglio Mark Knopfler

16 luglio Eros Ramazzotti

18 luglio Janelle Monae e Giorgia

19 luglio Salmo e Maneskin

20 luglio The Good The Bad and The Queen

26 luglio Gemitaiz

27 luglio Scorpions

29 luglio Sting



Per informazioni:

http://www.summer-festival.com

03/04/2019