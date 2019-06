Sesta edizione del Rocca'n'Roll Festival nel borgo di Vicopisano

Sabato 29 giugno sul palco saliranno EDDA, Ico e i Casi Umani e Tanks and Tears per una serata di musica a ingresso gratuito

Tutto pronto per la tanto attesa sesta edizione del Rocca'n'Roll Festival che si terrà il 29 giugno dalle 18.00, con il patrocinio, la collaborazione e il contributo del Comune, dell'Associazione Festa Medievale di Vicopisano, di Punto Radio Cascina e di Banca di Pisa e Fornacette, nel centro storico di Vicopisano, fra torri, chiassi, mura e stelle. Il borgo fortificato dal Brunelleschi si prepara a vibrare di nuovo di musica, in un coinvolgente connubio di antichità e sonorità rock, sotto il cielo d'estate.



Sabato 29 giugno, sul palco in Piazza Cavalca, si alterneranno EDDA (alle 22.00), Ico e i Casi Umani (20.45) e Tanks and Tears (19.45). Dalle 19.00, offstage, il borgo ospiterà anche i concerti di Totino Setzi (palco salite del Comune) e Apice (palco Silvatici).



Non solo musica! Al Rocca'n'Roll Festival anche tutto ciò che può rendere una serata d'estate perfetta: birra artigianale (di La Staffetta e dell'Opificio Birraio), bar, locali ed esercizi commerciali del territorio, area food con tre furgoncini di specialità (Polpo e Birra, Paolo del Sarto (e la sua cinta senese), Karē No Kurum (giapponese) e Biorialto (panini e delizie di terra), area merchandising (liste ancora aperte, per informazioni) in Piazza Cavalca con Gap Record (dischi), Amica Gap (abiti vintage), Luca Doni (dischi) e Benedetta Di Stefano (abiti) e passeggiando per il borgo, tra un concerto e l'altro, paesaggi, scorci, angoli, piazzette e punti panoramici a non finire.



Terminata la musica live l'associazione Rocca'n'Roll ha preparato al Circolo ARCI Ortaccio, di via Loris Baroni, nei pressi del palco centrale, un super djset a cura di Aloch Dischi.



Per informazioni:

www.viconet.it

28/06/2019