Nelle foreste casentinesi ad ascoltare il bramito del cervo: iscrizioni aperte per partecipare al censimento

Bramito Cervus Elaphus, foto di Graziano Capaccioli

Ascoltare il bramito del cervo nobile nelle foreste casentinesi e stimare il numero di esemplare presenti. Torna, per la diciassettesima volta, l’atteso censimento con i volontari e gli appassionati che potranno iscriversi fino al 7 settembre. Nelle sere dal 25 al 27 settembre i partecipanti si ritroveranno ad ascoltare il verso di questi possenti animali – più di due quintali – rimbombare nella notte.

Quest’anno ci sarà una novità: il passaggio alla digitalizzazione delle operazioni di rilievo attraverso lo strumento digitale “BramitAPP”, finanziato dall’Unione Europea – nextgenerationeu”, e finalizzato al monitoraggio, alla preservazione, alla valorizzazione e al ripristino in aree protette del centro nazionale della biodiversità “National Biodiversity Future Center”.

Come partecipare

I volontari potranno aderire affiancando per tre notti gli esperti nelle operazioni. Le iscrizioni saranno aperte fino al 7 settembre 2025. Per scaricare il regolamento ed effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito del Parco foreste casentinesi. Per informazioni scrivere a cervo@parcoforestecasentinesi. it.

Sono circa duemila i cervi presenti all’interno del Parco nazionale, dei quali poco meno di quattrocento sono maschi in età riproduttiva. Saranno coinvolti in un antico rituale di lotta e corteggiamento.