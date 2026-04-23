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Non disturbare le rondini e non distruggere i nidi: l’appello del Comune di Greve in Chianti

Sono uccelli protetti, tutelati a livello nazionale, fondamentali per ridurre la presenza di zanzare e altri insetti. Chi trasgredisce rischia sanzioni fino a 500 euro

/ Redazione
rondini

Non disturbare le rondini, non toccare, e soprattutto non distruggere, i nidi. Un appello, supportato da un’ordinanza sempre in vigore, che il Comune di Greve in Chianti fa alla cittadinanza.

Un comportamento prima di tutto di buon senso: le rondini sono una specie protetta, fondamentale per l’ecosistema e la biodiversità, e utili per il controllo di insetti ben più fastidiosi e peroicolosi per la salute, come le zanzare. L’attività di informazione e sensibilizzazione dell’amministrazione comunale arriva nel periodo in cui gli animali nidificano.

A rivolgere l’invito alla cittadinanza è stata l’assessora all’ambiente Monica Toniazzi: “Con l’arrivo della primavera proviamo ad alzare lo sguardo verso il cielo e ammiriamo le rondini, i rondoni, i balestrucci, riflettendo sul valore ambientale di questi splendidi volatili, minacciato dall’insofferenza e dall’intolleranza di alcuni. Sono uccelli tutelati da normative nazionali come specie protette”.

Uccelli insettivori, fondamentali per ridurre la presenza di insetti pericolosi e molesti

L’obiettivo dell’appello è garantire la protezione dei nidi soprattutto nella fase iniziale della loro costruzione. Rondini, rondoni e balestrucci sono aninali che garantiscono un controllo naturale per la riduzione degli insetti più molesti, tra cui zanzare e mosche. La loro presenza è inoltre strategica perché agisce come indicatore della salute ambientale di una zona, urbana o di campagna.

Il Comune di Greve in Chianti aveva emanato alcuni anni fa un’ordinanza, ancora in vigore, che stabilisce il divieto di distruzione, rimozione e danneggiamento degli habitat naturali, dei nidi di rondine, balestruccio e rondone invitando le persone alla tutela e alla protezione di queste specie tutelate.

Previste sanzioni per chi trasgredisce a queste indicazioni: chi viola le disposizioni contenute nell provvedimento dell’amministrazione comunale incorre infatti in sanzioni amministrative previste fino ad un massimo di 500 euro.

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