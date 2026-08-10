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Nuoto, Gabriele Detti saluta la vasca: si chiude la carriera del campione livornese

A quasi 32 anni il mezzofondista toscano ha gareggiato per l’ultima volta ai Campionati Italiani di Categoria a Roma. Nel suo palmarès due bronzi olimpici a Rio 2016 e il titolo mondiale nel 2017

/ Chiara Bianchini
© Federnuoto

Un ultimo 400 stile libero nuotato al Foro Italico di Roma, senza clamori e dentro il contesto dei Campionati Italiani di Categoria, ha segnato la conclusione della carriera agonistica di Gabriele Detti. Il nuotatore livornese, che il prossimo 29 agosto compirà 32 anni, ha scelto la piscina capitolina per mettere il punto a un percorso che lo ha visto per oltre un decennio ai vertici del mezzofondo internazionale.

© Federnuoto

Agli atleti e al pubblico presente al Foro Italico è seguito il saluto con un video celebrativo tributato dalla Federazione. Detti lascia l’attività agonistica a dieci anni esatti dalle due medaglie di bronzo conquistate ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 nei 400 e nei 1500 stile libero. Nel suo palmarès figurano inoltre il titolo mondiale negli 800 stile libero vinto a Budapest nel 2017, un oro europeo a Londra 2016 e complessivamente 31 titoli italiani, oltre a svariati podi iridati ed continentali sia in vasca lunga che in vasca corta.

Restano tuttora suoi i primati nazionali nei 400 stile libero: il 3’43″23 con cui ottenne il bronzo ai Mondiali di Gwangju nel 2019 rimane la migliore prestazione italiana sulla distanza.

Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, il campione toscano ha spiegato come la decisione fosse maturata già dall’inizio della stagione, condivisa con il proprio centro sportivo dell’Esercito e con l’allenatore Stefano Franceschi, per vivere l’ultimo anno di gare con serenità.

Nel bilancio della propria traiettoria sportiva, Detti ha ricordato alla Gazzetta dello Sport sia i momenti di vertice sia le fasi più complesse segnate dagli infortuni e dalla delusione olimpica di Tokyo. Tra i ricordi più nitidi restano gli anni di formazione e allenamento al Centro Federale di Ostia sotto la guida dello zio e tecnico Stefano Morini, insieme al compagno di vasca Gregorio Paltrinieri: un lungo percorso fatto di chilometri accumulati in allenamento e di un rapporto d’amicizia propostosi come punto fisso per tutto il movimento azzurro.

Chiusa la parentesi agonistica dopo l’impegno di Roma, l’atleta livornese si prenderà un periodo di riposo prima di valutare i prossimi impegni professionali, che rimarranno legati al mondo dello sport.

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