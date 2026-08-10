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Pisa, un reperto del Museo di Storia Naturale diventa il riferimento mondiale per la chiocciola fasciata

L’esemplare del 1742 è stato designato come lectotipo della specie: garantirà la stabilità del nome scientifico di una delle chiocciole più studiate dalla scienza

/ Redazione
Un reperto del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa diventa il riferimento mondiale per la chiocciola fasciata - © Università di Pisa

Un piccolo esemplare conservato da secoli nelle collezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è diventato il nuovo punto di riferimento mondiale per una delle chiocciole più studiate dalla scienza. Si tratta della chiocciola fasciata (Cepaea nemoralis), specie utilizzata da oltre cent’anni come organismo modello per studiare la genetica delle popolazioni, il polimorfismo del guscio e i processi evolutivi.

Uno studio pubblicato sulla rivista Deinsea, dal titolo Protecting the names of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) and some other well-known helicoids, ha infatti designato come lectotipo della specie un esemplare conservato nelle collezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il lavoro è firmato da Marijn T. Roosen, Antonio Callea, collaboratore del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, e Menno Schilthuizen.

Per raggiungere questo risultato, gli autori hanno riesaminato il materiale originale utilizzato da Linneo nel 1758 per descrivere la specie. L’analisi ha mostrato che molti degli esemplari storicamente associati a Cepaea nemoralis appartengono in realtà a un’altra specie, Cepaea hortensis, mentre altri risultano perduti o di attribuzione incerta.

Questa situazione avrebbe potuto creare instabilità nella nomenclatura zoologica ed avere conseguenze per la letteratura scientifica e per tutti gli studi condotti su questa specie.

Per evitare questo scenario, i ricercatori hanno individuato come lectotipo, ovvero come esemplare di riferimento, l’esemplare MSNUP 2376, conservato nelle collezioni zoologiche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il reperto appartiene alla storica collezione di Niccolò Gualtieri, era già stato illustrato nel 1742 e fu successivamente utilizzato da Linneo nella descrizione della specie del 1758.

Secondo gli autori, si tratta dell’unico sintipo oggi disponibile la cui attribuzione a Cepaea nemoralis non risulta controversa. La sua designazione permette quindi di preservare l’uso del nome scientifico così come è stato impiegato dalla comunità scientifica negli ultimi due secoli.

Il lavoro evidenzia il ruolo fondamentale delle collezioni museali nella ricerca contemporanea, i cui reperti non solo una testimonianza del passato, ma anche una risorsa scientifica indispensabile.

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