Ponte al Pino e interruzione ferroviaria, rafforzato il piano di comunicazione e assistenza ai viaggiatori

Da domenica 27 a giovedì 30 luglio torna lo stop alla circolazione ferroviaria per consentire l’avanzamento dei lavori al Ponte al Pino. Per ridurre al minimo i disagi legati all’interruzione, Regione Toscana, Comune di Firenze, Protezione civile, Ferrovie dello Stato e gli altri soggetti coinvolti hanno confermato e rafforzato il piano straordinario di assistenza ai viaggiatori già sperimentato durante la precedente sospensione della circolazione, dal 6 al 9 luglio: dalle navette gratuite al supporto per i pendolari, fino alla consegna di bottiglie d’acqua ai viaggiatori.

Ricapitoliamo qui tutte le misure attivate nel dettaglio.

Navette gratuite

Per garantire i collegamenti tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella sarà nuovamente attivo un servizio straordinario di navette predisposto dal Gruppo FS. Come nella prima fase, tutti i treni regionali in arrivo a Firenze da sud termineranno la corsa alla stazione di Campo di Marte. Le navette collegheranno Campo di Marte con piazza della Libertà e con le fermate della tramvia Libertà-Parterre (linea 2) e Fortezza (linea 1), con corse ogni circa sette minuti a partire dalle 6 del 27 luglio fino alle 13 del 30 luglio.

Il supporto dei volontari e della Protezione Civile

La Protezione civile del Comune di Firenze coordinerà il servizio di assistenza nelle due stazioni con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate.

L’obiettivo è accompagnare i passeggeri dei treni regionali e dell’Alta Velocità nelle fasi più delicate degli spostamenti, offrendo informazioni e supporto per raggiungere i binari, le navette sostitutive, le aree taxi, le fermate degli autobus e della tramvia. Confermata anche la distribuzione di bottiglie d’acqua ai viaggiatori che ne avranno necessità, con particolare attenzione alle persone più fragili, considerate le elevate temperature del periodo.

Il servizio sarà operativo su due turni giornalieri, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, fino a giovedì 30 luglio, quando terminerà alle 11 con la ripresa della circolazione ferroviaria. Saranno attivate fino a otto postazioni operative distribuite tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, presidiate da quattro dipendenti della Protezione civile comunale, da un responsabile del Centro Operativo Territoriale (COT) e da circa quaranta volontari al giorno.

“Anche per questo secondo stop della circolazione dei treni sarà attivato il dispositivo straordinario per garantire un’assistenza concreta ai viaggiatori in una fase che comporterà inevitabili cambiamenti nell’organizzazione degli spostamenti ferroviari – ha sottolienato l’assessora alla Protezione civile Laura Sparavigna –. A inizio luglio la presenza del personale comunale e dei volontari nelle due stazioni ha rappresentato un punto di riferimento importante per i viaggiatori. Ringrazio le associazioni di volontariato e tutto il personale impegnato in questo servizio, che conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato al servizio della città”.

La campagna di informazione su Muoversi in Toscana

La Regione Toscana ha intensificato la campagna di informazione in tempo reale attraverso i propri canali istituzionali e il progetto Muoversi in Toscana. In questo video-reel sono riassunte tutte le modifiche alla circolazione e alle modalità di spostamento durante i giorni dell’interruzione.

L’invito al lavoro agile

Resta valido l’invito rivolto a pubbliche amministrazioni, grandi aziende, enti e professionisti a ricorrere, ove possibile, al lavoro agile nei giorni interessati dai cantieri. L’obiettivo è limitare gli spostamenti verso Firenze, alleggerire la pressione sulla rete di trasporto e contribuire a una gestione più fluida della mobilità durante la sospensione del traffico ferroviario.