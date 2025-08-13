Il portale ufficiale della Toscana

Premio Ciampi, aperte le iscrizioni per la XXVII edizione a Livorno

La manifestazione, in programma il 13 dicembre al teatro Goldoni, ha scelto come tema per il 2025 “Oltre le macerie”

/ Redazione
Piero Ciampi

Sono aperte le iscrizioni al Premio Ciampi Città di Livorno, la rassegna dedicata al poeta e musicista scomparso prematuramente nel 1980.  Con la pubblicazione del bando di concorso 2025 sul sito e sui canali social ufficiali, è stato annunciato l’avvio della XXVII edizione del Premio Ciampi, che avrà luogo il 13 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno.

Al bando possono partecipare singoli artisti, senza limiti di età, o gruppi musicali, presentando entro il 28 settembre, due canzoni interpretate da loro stessi e, facoltativamente, una propria interpretazione di un brano di Piero Ciampi che verrà valutato separatamente.

La giuria, presieduta dal giornalista Antonio Vivaldi, provvederà, secondo un proprio calendario di lavori, alla selezione dei vincitori 2025, che saranno premiati, e invitati ad esibirsi, in occasione della serata finale della manifestazione.

Un appuntamento “Oltre le macerie”

Dopo l’edizione del 2023 intitolata “Lunga vita agli outsiders” e quella del 2024 chiamata “Siamo in cattive acque” (riprendendo il titolo del disco di inediti ciampiani presentato, in anteprima nazionale in quell’occasione), il titolo per il 2025 è “Oltre le macerie”.

L’intenzione è, ancora una volta -spiegano gli organizzatori-, di prendere spunto da una situazione nella quale le energie creative non allineate sono vittime di un ordine delle cose che tutto appiattisce, banalizza e deprime per tentare di dar loro una visibilità. Questo nel nome di un artista come Piero Ciampi che a nulla volle mai allinearsi. Siamo circondati dalle macerie, ma possiamo provare a ricostruire grazie alla musica e a idee che siano coraggiose e vitali”.

Non solo musica al Premio Ciampi

Ma il Premio Ciampi non è solo musica. Da diversi anni, gli organizzatori hanno allargato gli orizzonti e gli interessi, attivando delle sezioni legate ad altre forme espressive, in sintonia con le passioni del grande artista livornese. Verrà dato ampio spazio al Premio L’Altrarte dedicato alle arti visive, al Premio Valigie Rosse dedicato alla poesia, e dal Premio Ciampi ai fumetti.

 Da quest’anno c’è un’importante novità, ovvero la nascita di una collaborazione fra il Premio Ciampi e l’Arci APS, che negli anni ha saputo creare una rete di circoli in tutta Italia, i cui si propone musica legata alla ricerca e all’innovazione. Per sancire questo nuovo e importante legame, l’Arci assegnerà un suo Premio Speciale che verrà consegnato durante la serata finale in programma il 13 dicembre al Teatro Goldoni.

Il Premio Ciampi prosegue il percorso intrapreso trent’anni fa, che ha portato la città di Livorno ad essere un punto di riferimento importante per la scena musicale nazionale e artistica in generale. Il Premio Ciampi è organizzato dall’Associazione Premio Ciampi ed Arci, in collaborazione con Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno e Fondazione Teatro Goldoni.

Topics:

