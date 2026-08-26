Premio di laurea David Sassoli, si potrà partecipare fino al 15 settembre

Premio-Laurea-David-Sassoli - © ufficio stampa Consiglio regionale della Toscana

A David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento europeo scomparso nel 2022, è dedicato il premio di laurea istituito dal Consiglio regionale della Toscana. Un riconoscimento per le studentesse e gli studenti che hanno approfondito nel loro corso di studi i temi legati all’Europa, alle sue politiche e alla cittadinanza. Per ampliarne la partecipazione, è stata prorogata di quindici giorni la scadenza del nuovo bando: c’è tempo quindi fino al 15 settembre (alle 15) per presentare la domanda di partecipazione.

Quest’anno, il tema è “L’Europa, le Regioni e i cittadini”. Al vincitore sarà assegnato un premio di 6mila euro, mentre a ognuno dei vincitori degli altri quattro premi andranno 3mila e 500 euro.

Come partecipare

La presentazione della domanda avviene unicamente attraverso la procedura telematica sul sito web istituzionale del Consiglio regionale

Verranno presi in considerazione gli elaborati di tesi che abbiano indagato le seguenti tematiche:

il processo di integrazione e cooperazione europea;

le politiche europee nei vari ambiti (agricoltura, concorrenza, energia, digitale, migrazioni, ricerca, ecc.);

gli aspetti relativi all’esercizio della cittadinanza europea;

il funzionamento delle istituzioni europee con particolare riferimento al ruolo della società civile;

il posizionamento dell’Unione Europea nel mondo.

Il bando è aperto a tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico, dal primo settembre 2025 fino alla data di scadenza del bando presso le Università toscane. Saranno ammesse a valutazione tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea conseguito, che dovrà essere correttamente indicato nella domanda.

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione giudicatrice costituita da dirigenti del Consiglio regionale, alcuni docenti e esperti indicati dall’Istituto Universitario Europeo e dalle Università toscane, d’intesa con la Commissione consiliare Politiche europee e relazioni internazionali.

Le tesi di laurea vincitrici saranno pubblicate a spese del Consiglio regionale della Toscana, previa acquisizione del consenso da parte dei vincitori, in una collana appositamente loro dedicata.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore “Iniziative istituzionali e Rappresentanza e cerimoniale” scrivendo all’indirizzo di posta elettronica eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it.