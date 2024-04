Primo maggio al Visarno con Vivo, festa del lavoro creativo

Dj Gruff

Vivo celebra il lavoro creativo e lo fa il Primo maggio all’Ippodromo del Visarno. Tenax, Le Nozze di Figaro e Fragola inaugurano la nuova collaborazione con la prima edizione di questo evento interamente dedicato alla valorizzazione delle tante forme di lavoro creativo.

All’Ippodromo del Visarno a Firenze, dalle 11 di mattina, Vivo propone il Creative Market e le opere artigianali degli espositori, il cibo di strada da food truck selezionati e i djset di grandi artisti italiani e internazionali. L’ingresso è libero fino alle 18 registrandosi sul sito, a seguire è previsto un biglietto simbolico al costo di 3 euro.

La line up di Vivo – Festa del lavoro creativo

In questa prima edizione di Vivo – Festa del lavoro creativo, è senza dubbio la musica ad essere protagonista. Il primo nome che spicca in line up è quello di Lil Louis, artista universalmente accreditato come il Padre fondatore della House Music. A esibirsi poi Dj Gruff, senza dubbio uno dei pionieri della old school Hip-Hop nazionale. In console, in quello che sarà forse uno degli eventi più inaspettati del mese di maggio a Firenze, anche GNMR: dj, produttore e A&R. Figlio d’arte: il padre è il compianto Claudio Coccoluto.

Alex Neri

Immancabili i djs resident del Tenax, tra questi Alex Neri, che con i suoi lavori ha contribuito in maniera influente allo sviluppo della musica dance elettronica moderna sin dai primi anni ’90. Negli anni della new wave, dell’electro funk, della musica house influenzata dal garage, grazie alle sue produzioni uniche in stile “Italo Deep House” diviene rapidamente famoso in tutta Europa. Philipp & Cole, anch’essi resident del Tenax e fondatori del “Sunflower”.

Dizzy

Concludono il programma musicale Dizzy, Otto & John Holys, acclamati “local heroes”. Dizzy, classe ‘98, è un’artista fiorentina trapiantata a Milano nel roster della nuova generazione Tenax. Otto & John Holys sono un duo dinamico dalla Toscana, navigatori spaziali e sonori.