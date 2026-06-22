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Proiezioni di luce: torna il Florence Dance Festival nel chiostro di Santa Maria Novella

Da 24 giugno a 21 luglio in programma spettacoli e performance, tra cui la Vortice Dance Company che porta in scena il Carmina Burana

/ Redazione
Vortice Dance Company al Florence Dance Festival

È dedicata al pensiero di Giorgio La Pira, il ‘sindaco santo’ di Firenze’, la 37esima edizione del Florence Dance festival, intitolata “Proiezioni di Luce”, in programma dal 24 giugno al 21 luglio nel Chiostro maggiore di Santa Maria Novella con un calendario di spettacoli, performance ed eventi collaterali che sono stati presentati oggi al Museo di San Marco.

Per Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura di Firenze “dedicare questa edizione alla figura di Giorgio La Pira significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo unire visione politica, spiritualità e profondo senso umano”. Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana ha parlato di “una delle manifestazioni più significative e particolari del cartellone culturale dell’estate fiorentina”. Carlotta Paola Brovadan, direttrice regionale Musei nazionali Toscana ha evidenziato la “scelta di riconoscere ai visitatori del Museo di San Marco una speciale agevolazione per l’accesso agli spettacoli del Festival: un’iniziativa che attribuisce valore all’esperienza museale e incoraggia una fruizione sempre più integrata dell’offerta culturale della città”.

Il programma di questa 37esima edizione

Tra gli spettacoli clou di questa edizione, il 1 luglio la Vortice Dance Company in collaborazione con National opera and ballet of North Macedonia, porterà in scena Carmina Burana, in una reinterpretazione che fonde danza e nuove tecnologie.

In cartellone anche la Pck Dance da Londra con lo spettacolo Into the Light il 3 luglio e la compagnia austrialiana Lewis Major Projects con la nuova creazione Present Tense, un’indagine coreografica che attraversa differenti media e linguaggi. Spazio anche a due site specific perfomances: La Prima Danza e Butterfly Dream.

Inoltre il 13 luglio il Florence Dance Festival propone una serata di riflessione e spettacolo dedicata all’opera di Giorgio La Pira. In programma anche eventi di danza collaterali a Palazzuolo sul Senio con un microfestival intitolato Mugello Dance Experience che si terrà nel Parco mediceo di Pratolino.

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